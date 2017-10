A despărţit copilul de papagalul bolnav, însă cel mic a căzut în depresie!

Animalele pot transmite boli grave

A despărțit copilul de papagalul bolnav, însă cel mic a căzut în depresie!

Prezența unui peruș în casă reprezintă un pericol pentru sănătatea omului doar dacă pasărea este bolnavă de ornitoză. Iubitorii de animale știu prea bine că există anumite momente când trebuie să ia decizia, ce-i drept, dureroasă, de a se despărți de ele. De regulă, asta se întâmplă atunci când animalele mor, stăpânii nu mai dispun de resurse financiare pentru creșterea lor sau se îmbolnăvesc de boli ce pot pune în pericol sănătatea familiei. Indiscutabil, cei mai afectați de această despărțire sunt copiii. „Când băiețelul meu a împlinit șase luni, m-am gândit că cel mai frumos cadou este un papagal. M-am dus în piață, însă proprietarul mi-a zis că ar fi bine să iau doi, că se dezvoltă mai frumos și nu se plictisesc dacă sunt lăsați singuri. Așa am făcut, iar pentru cel mic a fost cea mai mare bucurie. Cu toate că era mititel, s-a atașat de ei și imediat ce se trezea, parcă îi căuta cu ochișorii. După ce a mai crescut, au ajuns cei mai buni prieteni. Se așeza pe căpșorul lui când îi scoteam din colivie, era bucuros să se joace cu ei, le dădea de mâncare, le schimbă singur apa. Zilele trecute am dus copilul la doctorul de familie să-i fac niște analize și, din vorbă în vorbă, mi-a povestit că doar ce consultase un copil care se îmbolnăvise de la papagal. Vă dați seama că i-am spus că avem și noi doi peruși. Mi-a recomandat să fac într-un fel și să renunț la ei, că dau o boală foarte gravă, cu numele ornitoză, care se tratează foarte, foarte greu. Am dus papagalii la birou, deocamdată, dar necazul e că băiatul meu suferă îngrozitor. Plânge, nu mai vrea să mănânce, e tot timpul supărat, nu se mai joacă și nu mai vorbește ca înainte. Nu știu ce să fac și m-am gândit că puteți dumneavoastră să-mi comunicați dacă prezența unui papagal în casă este chiar așa de periculoasă pentru copii, ce înseamnă ornitoza asta și ce simptome are? Dacă... e groasă, aș vrea să-mi spuneți cum să-i explic celui mic (are trei ani) că nu mai pot să aduc înapoi în casă papagalii lui iubiți. Vă mulțumesc, cu stimă!” - Ioana Varnea, din Constanța”. Aviz iubitorilor de animale! Dr. veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că, în trecut, ornitoza era o boală cu evoluție foarte gravă, adesea mortală, cunoscută ca „febra papagalilor”, principalul agent patogen fiind bacteria „Chlamydia psittaci”. Transmiterea bacteriei se face pe cale aerogenă, prin secrețiile și materiile fecale eliminate de păsările infestate. Totuși, după apariția antibioticelor, virulența acestei bacterii - deosebit de contagioase, a scăzut simțitor. Potrivit specialistului, la papagali, simptomele ornitozei sunt variate, uneori nespecifice, cel mai adesea de ordin respirator: strănut, scurgeri purulente din nări, conjunctivită, penaj zbârlit, pierdere în greutate, diaree, stare apatică. „Problema e că uneori boala poate evolua fără semne evidente și, normal, atunci este pericolul mai mare pentru cei din preajmă!” – atenționează dr. Gheorghiță Mureșanu. Simtomele la oameni Atunci când omul este contaminat de boala papagalului, simptomele apar brusc și se manifestă prin cefalee, febră, frisoane, dureri musculare, astenie accentuată, boala evoluând apoi cu tuse iritativă și sâcâitoare, junghiuri pulmonare, simptome bronșice, în general, semne asemănătoare cu cele ale gripei. Specialistul atenționează că este foarte important să cunoaștem simptomele descrise mai sus, atât pentru tratamentul păsării (care este unul de durată), cât și pentru a evita îmbolnăvirea persoanelor din jurul ei. Lucrurile se complică din cauză că la om, boala apare după o perioadă de incubație de opt-zece luni. Totuși, pentru a preveni apariția ornitozei, este nevoie de respec-tarea foarte strictă a regulilor de igienă, iar atunci când apare afecțiunea, pasărea trebuie să fie neapărat izolată. Ajutați copilul să depășească momentele grele Stimată doamnă Varnea, deși băiețelul dumneavoastră este micuț, specialistul vă recomandă să-i explicați, prin cuvinte simple, că la fel ca oamenii, și animalele se îmbol-năvesc și au nevoie de tratament. Dacă omul este internat în spital pentru a fi tratat de unele boli, papagalii trebuie izolați, pentru că numai procedând astfel se vor face bine. Este o situație delicată, având în vedere vârsta copilului, dar sănătatea merită orice sacrificiu, iar ornitoza este, într-adevăr, o boală care se tratează foarte greu.