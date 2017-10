A declarat, în fals, că este unică moştenitoare şi suportă consecinţele după 18 ani!

A declarat, în fals, că este unică moștenitoare și suportă consecințele după 18 ani!

Moștenirea este trans-miterea patrimoniului (averii) unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către moștenitorii săi și este o transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară și indivizibilă. Problemele referitoare la moștenire sunt multe și deseori foarte complicate, unele născând adevărate drame în sânul familiilor chiar și după foarte mulți ani. Într-o situație nefericită, urmare faptului că și-a făcut singură… legea, se află și Ioana A., 56 ani, din Constanța. Femeia ne-a povestit că după moartea mamei sale, în urmă cu 18 ani, sora ei nu a dorit să moștenească partea din avere cuvenită. Nici atunci, nici în toată perioada trăită după acest eveniment, nu a insinuat vreodată că ar avea vreun regret legat de această moștenire. Problemele au început să apară abia după moartea sa, când fiica acesteia vrea să beneficieze de dreptul la care mama sa a renunțat. „După moartea mamei noastre și în toți cei 18 ani cât a trăit și sora mea, eu am fost cea care am plătit și plătesc și acum toate impozitele și taxele pe bunurile care mi-au rămas moștenire. Problema e că sora mea nu a cerut dezbaterea succesiunii, ea a spus că nu are nici o pretenție. Nu a semnat nici o declarație de renunțare la notar. Problema care mă macină e că eu am făcut actul de moștenire, însă notarului i-am spus că sunt singura moștenitoare. Actul l-am făcut când trăia sora mea și ea știa acest lucru, mai mult, ea mi-a dat această idee, ca să n-o mai car pe la notar, că avea probleme cu picioarele și se deplasa greu. Și fiica ei știa acest lucru, că doar nu ne-am ascuns de nimeni, ne aveam bine în familie, ne-am ajutat mereu, n-au fost certuri, plus că ea era mai bogată față de mine, de-aia mi-a și dat totul, că aveam multe greutăți. Ce-a fost a fost, necazul e că nepoata mea cere acum partea de moștenire. Mi-a zis că vrea să mă dea în judecată să-și ia dreptul pe care mama ei nu l-a cerut niciodată. Eu știu că lucrurile astea se cer după șase luni de la deces și vă întreb pe dumneavoastră dacă nepoata mea mai are, după atâția ani, dreptul s-o moștenească pe mamă-sa? Vă mulțumesc din suflet și vă rog mult să mă ajutați!”. Falsul în declarații - sancționat de legea penală Situația pe care o traversați este, într-adevăr, delicată și complicată în același timp, consilierul juridic Carmen Gigică precizând că nu ați procedat corect în urmă cu 18 ani, atunci când ați dezbătut succesiunea în urma decesului mamei dumneavoastră. Corect și legal ar fi fost ca la acel moment să declarați că sunteți două moștenitoare, astfel încât sora dumneavoastră să poată fi citată legal de către notar. Dacă s-ar fi prezentat în fața notarului, avea posibilitatea legală să renunțe expres la dreptul său de moștenire în favoarea dumneavoastră sau s-o accepte. După șase luni de la termenul de citare de către notar, era decăzută automat din drepturi ca renunțătoare la succesiune prin neacceptare, iar, în aceste condiții, astăzi nu ați fi avut necazuri. Din păcate, pentru că ați ocolit toți acești pași legali, acum vă aflați în afara legii, iar nepoata dumnea-voastră poate fi repusă în drepturi, dacă va solicita acest lucru, pentru că are dreptul la cota parte din moștenirea cuvenită mamei sale. Ideal ar fi să dați dovadă de înțelegere și să încercați rezolvarea acestei probleme prin discuții corecte cu nepoata dumneavoastră, care, mai rău, dacă ar vrea, ar putea să vă acuze penal și pentru fals intelectual, fals în declarații și uz de fals. Totul, din cauză că ați declarat în fals că sunteți unica moștenitoare.