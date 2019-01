VIDEO. RECORD MONDIAL. Cum arată cea mai lungă maşină construită vreodată

VIDEO. RECORD MONDIAL. Cum arată cea mai lungă mașină construită vreodată







Asamblată în perioada 1986-1992, limuzina este capodopera californianului Jay Ohrberg, un împătimit al mașinilor modificate, scrie auto-bild.ro. Cu o lungime totală de 30,5 m, „Visul American' a fost inclus oficial în Cartea Recordurilor la finalul anilor '90. După aproape trei decenii, niciun alt autoturism nu a reușit să-i răpească prestigiosul titlu.



„Visul American" s-a născut prin fuzionarea a două Cadillac Eldorado fabricate în anii '70. Rezultatul poate fi condus în linie dreaptă sau se poate îndoi la mijloc pentru a efectua viraje. Are 26 de roți, două motoare și trebuie condus de doi șoferi (unul dintre ei este responsabil pentru marșarier).



În interior, limuzina extravagantă este dotată cu jacuzzi, pat cu apă și chiar o piscină. Cea mai absurdă caracteristică rămâne, totuși, heliportul din spate, care poate „găzdui' un elicopter în dreptul portbagajului.



Autoturismul a fost proiectat special pentru a figura în filme și niciodată nu a fost autorizat să circule pe drumuri publice. Nici nu este de mirare.



Ohrberg nu a ajuns să muncească la proiect orișicum, ci era deja un nume consacrat la Hollywood. Americanul colaborase în trecut cu numeroase studiouri de film, modificând mașini care au ajuns să scrie istorie în cultura populară grație viziunii sale. Cele mai recognoscibile opere ale lui Ohrberg sunt DeLorean-ul devenit mașină a timpului în seria „Back to the Future' și Cadillacul alintat Ecto-1, cu care se deplasează membrii Ghostbusters.



Artistul este responsabil și pentru vehicule din „The Dukes of Hazzard', „Starsky and Hutch' sau „Chitty, Chitty, Bang, Bang'.