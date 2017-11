Tesla şi-a prezentat camionul electric, desprins din filmele SF

Tesla și-a prezentat camionul electric, desprins din filmele SF

Vineri, 17 Noiembrie 2017

Camionul electric prezentat de Elon Musk arată cu siguranță bine, dar acest aspect este mai puțin important pentru transportatorii care trebuie să investească în schimbarea flotei. Prin urmare, Tesla are câteva promisiuni interesante.În primul rând, costurile. Camionul electric al Tesla va avea costuri cu 20% la mici decât cele ale unui camion cu motor Diesel.În plus, camionul va avea o accelerație mai puternică, o performanță mai bună în pantă, o autonomie de 805 kilometri și un parbriz rezistent la ”o explozie termonucleară”.Camionul beneficiază de un autopilot avansat, un sistem mai bun de asistare pentru menținerea benzii de rulare.Tesla va construi o rețea de încărcătoare care vor alimenta bateria în aproximativ 30 de minute.Musk a apreciat că folosirea camioanelor Diesel echivalează cu ”o sinucidere economică” și că versiunile Tesla, folosite în convoi, ar fi mai ieftine decât transportul pe calea ferată.Producția camioanelor va începe în 2019, dar în ciuda promisiunilor lui Musk, scrie The Guardian, rămân întrebări privind capacitatea companiei de a face față eventualelor comenzi.