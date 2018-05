Singura mașină din lume în care nu a murit nicio persoană. Autoturismul a fost lansat în 2002

Ştire online publicată Miercuri, 18 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

A fost supranumită „cea mai sigură mașină din lume”, iar datele statistice confirmă această performanță. Modelul Volvo XC90 este singurul din lume în care nu au fost înregistrate decese în caz de accident, după cum susține echipă de cercetare de la Thatcham Research, o companie specializată în domeniul siguranței vehiculelor, citată de AutoExpress.Primul model Volvo XC90 a fost lansat în 2002, iar datele statistice sunt colectate între anii 2004 și 2017. Cu toate acestea, cifrele arată că nicio persoană, pasager sau șofer, nu a decedat în urma unui accident în care să fi fost implicată mașina.SUV-ul Volvo a obținut cinci stele la testele Euro NCAP și se numără de mai mulți ani în topul celor mai sigure mașini din lume. „De multe ori, când vine vorba de mașinile noi nu vezi accidente cu morți pentru că este nevoie de timp pentru ca un număr mare de autoturisme să fie cumpărat și să ajungă pe șosele. Dar aici vorbim despre o mașină produsă pentru prima dată în urmă cu 14 ani, care are un istoric, iar atunci cifrele ies în evidență”, a declarat Matthew Avery, directorul echipei de cercetare.Acesta susține că siguranța mașinii este dată de mai mulți factori. „Rezistența ei nu stă doar în modul în care se ține pe șosea, ci și în sistemele pasive, precum centurile de siguranță, airbagurile și structura ei fundamentală”.Volvo XC90 nu este singura mașină care s-a făcut remaracată în cercetarea celor de la Thatcham. „Am văzut că și a doua generație de Audi Q7 are performanțe similare cu modelul XC90, dar nu se vinde de la fel de mult timp. Încercăm să analizăm vehicule relevante pentru șoferi, autoturisme cu expunere similară. De exemplu, cel mai probabil nu au fost oameni uciși într-un Bugattu Veyron, dar pe șosele circulă doar câteva modele, nu zeci de mii, așa că nu e la fel de relevant”. Numai în Marea Britanie au fost vândute, din 2002 și până anul trecut, aproximativ 54.000 de modele.„Și alți fabricanți, precum Mercedes, continuă să ridice ștacheta. I-aș pune pe locul al doilea, după Volvo. Dar când te uiți la mărcile de mașini, doar Volvo și Land Rover au randament de 100% la sistemele de asistență la frânarea de urgență. Mercedes are 88%, ceea ce este minunat, dar Volvo și Land Rover ating 100%”, a mai spus Avery.sursa> digi24.ro