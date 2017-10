Opel la prețuri speciale, între 12-13 mai, în cadrul evenimentului anual Opel 24h, la Rădăcini Motors Constanța

Ştire online publicată Joi, 11 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Opel Rădăcini Constanța a pregătit cele mai bune oferte din an pentru Opel 24h, evenimentul anual dedicat fanilor Opel. Anul acesta, cei ce doresc să achiziționeze un Opel în perioada 12-13 mai, beneficiază de prețuri speciale pentru vehiculele și serviciile Opel și 0% dobândă la achiziționarea în leasing.Exclusiv între 12-13 mai, doar la Opel Rădăcini Constanța, Astra Sedan Turbo este la un preț special: 10.590 euro cu TVA și prima de casare incluse. Aceeași prezență carismatică, cu un motor mai puternic și manevrabilitate sporită. Prețul este valabil pentru motorizarea de 1.4i, 140 CP, cutie de viteze în 6 trepte, Start&Stop, echipare Enjoy.La un preț special între 12-13 mai este Opel Corsa, de la 7.563 euro cu TVA și prima de casare incluse, preț valabil pentru motorizarea de 1.2, caroserie 5 uși și nivel de echipare Enjoy.Cei ce se decid să își achiziționeze un model Opel în această perioadă mai au un alt avantaj major: 0% dobândă la achiziționarea în leasing. Pentru contractele încheiate prin Impuls Leasing sau Cetelem, condițiile de finanțare sunt mai mult decât avantajoase."Așteptăm cu nerăbdare startul evenimentului Opel 24h al acestui an. Programul nostru va fi: vineri si sambata intre 9.00 - 21.00. Suntem încrezători că ofertele pe care le-am pregătit pentru clienții noștri ne vor ajuta să câștigăm pentru a cincea oară locul I ca vânzări în cadrul evenimentului Opel 24h în regiunea noastră" au declarat reprezentantii Opel Rădăcini Constanța.Ofertele speciale din cadrul evenimentului nu se opresc aici: Opel Rădăcini Constanța oferă 20% reducere la Casco, 25% reducere la accesorii auto și card de asistență rutieră la un preț promoțional. Pentru autovehiculele Opel achiziționate sau comandate în perioada evenimentului Opel 24h, clienții noștri pot beneficia de o reducere de 20% pentru asigurarea CASCO încheiată prin Opel – Allianz. În plus, cardurile de Asistență rutieră înregistrate în perioada evenimentului Opel 24h sunt doar 48 lei fără TVA, în timp ce reducerea de 25% la accesoriile auto permite personalizarea modelului Opel achiziționat.Rădăcini Motors Constanța este parte a grupului auto Rădăcini cu un istoric în piața auto din Romania de peste 25 de ani. La nivel național grupul Rădăcini este cel mai mare importator și dealer Opel, având constant o cotă de piață de peste 32%.Din anul 1995 până la finalul anului 2016, grupul Rădăcini a comercializat 72.998 de autovehicule, din care peste 21.000 sunt marca Opel.Rădăcini Motors Constanța a înregistrat performanțe recunoscute în cadrul rețelei de dealeri Opel la nivel regional, obținând 4 ani consecutiv locul I în cadrul evenimentului național de vânzari Opel 24H. Radacini Motors Constanta: Bld. Aurel Vlaicu 133-135, Sens Giratoriu pod IPMC, 0341.180.180, constanta.radacini.ro