Oltcit, o alură occidentală într-un bloc comunist. "Era mai tare decât Dacia unchiului!"

„Țin minte și acum ziua în care am zărit pentru prima oară un automobil Oltcit. Într-un tablou general de societate cenușiu și într-o piață auto dominată covârșitor de Dacia 1300, Oltcit-ul părea picat de pe altă planetă”.Așa și-a început scrisoarea adresată redacției de către un cititor, Florin Moldoveanu, care era elev de școală generală în 1981, an în care s-a produs primul autoturism Oltcit.„Fusese expus în vitrina magazinului Auto-Moto-Velo-Sport și a atras imediat atenția. Avea o altă linie, complet diferită de cea a clasicei Dacie, venea cu un aer occidental. Copil fiind, l-am rugat pe tata să ne cumpere și nouă o astfel de mașină. Iar cinci ani mai târziu, visul chiar ni s-a îndeplinit.Eram foarte mândri în cartier de Oltcit-ul nostru de culoare bleu. Mașina își făcuse loc pe șosele, dar în cartier nu erau foarte multe. Țin minte că era mai silențioasă decât Dacia unchiului, prindea viteză mare și avea un bord foarte frumos. Era spațioasă, iar când mergeam în concedii, stăteam foarte confortabil pe băncuța din spate”, mai scrie cititorul nostru.Totuși, ca mai toate produse fabricate în România, Oltcit-ul avea și hibe.„Tata spunea că mașina «încălzește». Pe atunci, nu știam ce înseamnă. Iar când ploua mai tare, găseam apă la pedalier”, mai scrie Florin Moldoveanu.Explicația pentru aceste impedimente este simplă. Spre deosebire de Dacia 1300, Oltcit-ul avea răcirea nu pe apă, ci pe aer. De aici noțiunea de „încălzire” și din această cauză se mai produceau scurt-circuite care generau incendii la motor.În ceea ce privește „inundația”, să nu uităm că Oltcit-ul a fost produs în condiții speciale, în anii în care Ceaușescu și-a propus să lichideze datoria externă a României, a oprit importurile de subansamble, iar produsele făcute în România nu erau de cea mai bună calitate.Una peste alta, a fost o mașină apreciată în țară în acei ani.Oltcit a apărut în urma unui parteneriat între autoritățile române și producătorul francez de automobile Citroen, astfel că, în 1977, la Craiova începe construcția unei fabrici moderne pentru construcția unui automobil de dimensiuni mici.În fabrică, s-au produs patru versiuni: Special (echipat cu motorul de Visa și LNA, de 652 cm cubi), Club (echipat cu un motor de 1.129 cm cubi și o cutie în 4 trepte), Club 12 TRS (dotat inițal cu un motor de 1200 cm cubi, dar a fost înlocuit cu un motor de 1.299 cm cubi și o cutie de viteze în 5 trepte; un automobil destinat în mod special exportului) și Club 12 CS (disponibil din 1993, camionetă cu două locuri; motor de 1.299 cm cubi și o cutie de viteze în 5 trepte).După 1989, producția continuă sub numele de Oltcit până în 1994, când numele este schimbat în Oltena. În 1995, producția se oprește, fabrica de la Craiova fiind preluată de Daewoo.