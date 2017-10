Noul BMW M5, dezvăluit parțial pe coperta jocului Need For Speed Payback

Ştire online publicată Marţi, 13 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un promo pentru jocul Need For Speed Payback care va fi lansat în luna noiembrie a acestui an apare o imagine parțială cu viitorul model BMW M5. Mai exact este vorba despre coperta ediției Deluxe a jocului Need For Speed Payback și putem remarca noua grilă frontală, scrie auto-bild.roNoul BMW M5 a ajuns la a șasea generație și va fi lansat în 2017.Noul model vine în premieră absolută cu sistemul M xDrive, a cărui tehnologie de tracțiune integrală permite dezlănțuirea calităților dinamice.Componenta principală a M xDrive este unitatea centrală de informații cu software specific M care furnizează control integrat al dinamicii longitudinale și laterale.Noul BMW M5 dispune de cel mai recent motor V8 de 4,4 litri cu tehnologie M TwinPower Turbo. Îmbunătățit suplimentar, motorul capabil să urce în turații își surclasează predecesorul în ceea ce privește puterea și cuplul.