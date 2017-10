Mercedes-Benz SL 450 la doar 5.000 de euro. Să fie oare o investiţie rentabilă?

Mercedes-Benz SL 450 la doar 5.000 de euro. Să fie oare o investiție rentabilă?

Pasionat de automobile, Ionuț Bălan, unul dintre cititorii noștri fideli, este proprietarul unui mic auto-service și, de-a lungul timpului, s-a ocupat, printre altele, de recondiționarea mașinilor vechi. El ne-a transmis pe adresa redacției o scrisoare interesantă, pe care o publicăm în întregime, cu rugămintea de a-l sfătui (cei ce sunt în măsură!) cum este mai bine să procedeze în noua s-a provocare.„Buna ziua dragă redacție, stimați cititori,Am un mic service, unde îmi desfășor activitatea. Recondiționarea mașinilor vechi este doar un hobby, nu trăiesc din așa ceva, și, după ce am pus pe roți o Dacie 1300, un Renault 16 și un Fiat 600, mă bate gândul să încerc să redau viață și unui Mercedes.Am văzut un anunț pe un site de vânzări auto din Germania. Este vorba despre un Mercedes-Benz SL 450, roșu, din anul 1974, pe benzină, cu doar 23.000 km la bord. Cel puțin așa susține proprietarul. Mașina nu mai este în stare de funcționare, dar în anul în care a fost produsă avea dotări de top: geamuri electrice, servodirecție, jante din aliaj, interior îmbrăcat în piele etc.Neamțul cere 5.000 de euro. La această sumă, trebuie să mai adaug cheltuielile de transport, până la Neuburg, lângă Frankfurt, și înapoi (trailer/platformă, motorină, taxe, cazări, mese).Apoi, încep cheltuielile cele mari. Motorul trebuie înlocuit, la fel și cutia de viteze, planetare, bucșărie etc.Nu am mai reparat până acum Mercedesuri și de aceea întreb: este oare o investiție rentabilă? Nu prea am văzut pe piață astfel de mașini, nu știu ce prețuri ar oferi un colecționar.Vă mulțumesc pentru sfaturi!”XXXPersonal, investiția mi se pare una destul de consistentă și cred că, pentru a putea merge din nou pe șosele, se vor cheltui lejer 20.000 de euro. Dar, pasiunea costă, nu?