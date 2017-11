"Maşina are probleme la direcţie, mi s-a blocat volanul!" Motivul incredibil pentru care nu poate fi reparată pe garanţie. Ce-i de făcut?

"Mașina are probleme la direcție, mi s-a blocat volanul!" Motivul incredibil pentru care nu poate fi reparată pe garanție. Ce-i de făcut?

O șoferiță din Mangalia ne-a semnalat cu caz cel puțin bizar și cere, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, sfatul posesorilor de autovehicule care au trecut printr-o situație similară sau care au cunoștințe de specialitate. Iată despre ce anume este vorba.„Am un autoturism marca X (n.r. - nu îi vom da numele, dar este vorba despre o marcă importantă pe piața auto), este în garanție și, după toate simptomele, are probleme la direcție. Merge foarte greu când virezi dreapta și foarte ușor când virezi stânga. De-a dreptul alarmant este că volanul s-a blocat pur și simplu, la un moment dat, ieșisem dintr-un sens giratoriu și nu mai puteam controla direcția. Am venit la reprezentanță și am primit un răspuns halucinant: nu se poate interveni pe garanție pentru că nu s-a aprins martorul din bord!Eu spun că am avut probleme de direcție în trafic, iar ei că nu o pot repara până nu se aprinde becul. Este revoltător. Presupun că mai circul cu mașina așa, până se aprinde și martorul de bord. Dar dacă fac accident, dacă mor sau omor pe cineva, mai ales că e vorba de probleme la direcție? Mi s-a transmis că este responsabilitatea producătorului pentru orice incident.Nu îmi vine să cred că mi se întâmplă așa ceva. Voi face reclamație, la Poliție, la OPC, încă nu știu cum să procedez”, a transmis șoferița din Mangalia.De precizat că valoarea eventualei reparații se ridică undeva în jurul sumei de 5.000 de lei.XXXDragi cititori/șoferi/specialiști, dacă aveți vreo idee cum ar putea să iasă din impas doamna respectivă, ajutați-o de îndată, pentru că speța este chiar una periculoasă. Cu direcția nu e de glumit!