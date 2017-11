Legea care pune cruce maşinilor second hand. Reacţii dure: "O mare porcărie. Nu voi plăti nicio taxă!"

Legea care pune cruce mașinilor second hand. Reacții dure: "O mare porcărie. Nu voi plăti nicio taxă!"

Reacții vehemente din partea constănțenilor, după ce guvernanții au anunțat că intenționează să modifice legile astfel încât să descurajeze achizițiile de automobile second hand.„Este una dintre marile mizerii pe care actuala guvernare PSD o pregătește. Este o îngrădire a unor libertăți. Să mărească taxele cât vor, nu le voi plăti, să vină să mă execute, să îmi ia mașina din curte”, spune Ionel. B.„De ce să fiu obligat să cumpăr o mașină nouă. Poate că nu mi-o permit sau poate că vreau altceva. Multe mașini noi, nu dau nume, sunt mai proaste decât cele SH aduse din Germania. O porcărie!”, a transmis Radu P.„Doar un cretin se putea gândi la așa ceva. Au lipsă mare la buget și nu mai știu cum să strângă bani pentru a putea susține măririle de pensii și salarii”, scrie Cornel G.XXXConform unei propuneri ce ar urma să devină text de lege, comercializarea mașinilor second hand din străinătate nu se va mai putea face decât prin firmă, iar persoanele fizice nu vor avea voie să cumpere o astfel de mașină decât o dată la doi ani.De asemenea, în ordonanța de modificare a Codului Fiscal este prevăzut un impozit de 10% pentru cei care vând mai mult de două mașini pe an.