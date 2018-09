La fel de îndrăgit precum Niki Lauda sau Ayrton Senna. Pilotul de legendă de pe Dacia Sport Turbo

Puțină lume știe că România a avut, acum 3-4 decenii, un pilot de curse talentat și la fel de îndrăgit precum Niki Lauda, Didier Pironi, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Mika Hakkinen ori Michael Schumacher. Cu o mică diferență: driverii enumerați au activat în Formula 1, pe când românul nostru a încins motoarele în cursele de raliu.Este vorba despre Nicu Grigoraș, idolul generațiilor 70-80, care, dacă ar fi trăit, ar fi împlinit peste fix o săptămână 70 de ani…XXXNicu Grigoraș a fost cel mai bun vitezist și preparator de automobile de curse din România.S-a născut la 12 septembrie 1948, în Hudești, Bacău. Absolvent în 1971 al Politehnicii din Iași. Din 1973, este angajat al IAP, unde, înainte de a ajunge la compartimentul de competiții, și-a făcut ucenicia la bancul de probe.În curse a debutat în 1976. Primul titlu de campion l-a obținut în 1977 (viteză în coastă, pe Dacia 1300 de grupa 2). A fost maestru al sportului din 1981 și a fost declarat de cinci ori primul automobilist al anului.Sezonul de vârf al său este 1980, când și-a trecut în palmares cinci titluri individuale și două cu echipa. Este selecționat în echipa națională de viteză pe circuit cu care participă la cursele din Cupa Păcii și Prieteniei. În 1986, în afară de cele două titluri obținute la circuit și coastă, Nicu Grigoraș a câștigat cursa internațională de la Reșița, fiind primul pilot român care realizează o astfel de performanță în Cupa Prietenia.A fost un foarte bun preparator de motoare și caroserii, mașina cu care a obținut majoritatea titlurilor, Dacia Sport Turbo, fiind o dovadă în acest sens.În august 1989, pleacă din țară și se stabilește în Belgia, dar nu și-a găsit locul pe care și-l dorea. Moare în 7 aprilie 1999, departe de țară, răpus de o boală necruțătoare.XXXPersonal, am avut șansa de a-l cunoaște pe Nicu Grigoraș. Undeva la finele anilor 80, pionier fiind, am asistat la o cursă pe serpentinele Măgurii Buzăului, iar la final, alături de alți câțiva elevi (premianți) pasionați de auto și motoare, am mers să vorbim cu marele campion și să-i vedem mașina.În acei ani cenușii ai comunismului, Dacia Sport Turbo a lui Nicu Grigoraș părea picată din altă lume…Date tehnice ale Daciei Sport Turbo: 880 kg, motor de 1.397 cmc, cu bloc de fabricație românească și chiulasa de Renault 5 Alpine de serie, supraalimentat prin turbo Garrett sau KKK și cu injecție electronică de benzină K Jetronic Bosch. Propulsorul dezvolta 180-220 CP și era cuplat la o transmisie manuală în 5 trepte care îi permitea viteze de până la 220 km/oră. O adevărată uzină pe roți, pentru România acelor vremuri!XXXȘi încă un amănunt: pe Werner Hirschvogel, un alt celebru pilot român al acelor ani, activiștii de partid ni-l prezentau drept Vojel… Erau ani în care totul trebuia românizat, o idioțenie dusă la extremă, de genul „rebotezării” fotbalistului Dan Daniel, de la Victoria București, pe care de fapt în chema Szekely Szabolcs…