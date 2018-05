Galerie foto / RENAULT, ŞI ÎN ACEST AN PARTENER OFICIAL AL COMPETIȚIEI „PRIMA EVADARE”

Galerie foto / RENAULT, ȘI ÎN ACEST AN PARTENER OFICIAL AL COMPETIȚIEI „PRIMA EVADARE”

Ştire online publicată Vineri, 18 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Renault va susține și anul acesta competiția Prima Evadare, cel mai mare eveniment de ciclism cross-country din Romania. Astfel, Renault va fi prezent la startul competiției, în ziua de 20 mai, alături de trei modele din gama sa de crossovere: Koleos, Kadjar și Captur. Lider în vânzări la nivel european, Renault ZOE cu autonomie reala de 300Km– modelul mărcii 100% electric – îi va aștepta pe concurenții care doresc să își încarce telefoanele mobile la finalul cursei, în zona de lounge Renault.„Suntem entuziasmați să „evadam” și în acest an aniversar alături de cei mai buni cicliști, în cea mai cunoscută competiție cross-country din Romania. Evenimentul ne permite să demonstrăm că Passion for life nu este doar o viziune, ci a devenit un mod de viață pe care ne străduim să îl insuflam și partenerilor noștri – externi și interni. De aceea, alături de mii de pasionați ai ciclismului care vor lua startul în competiție, vom avea și 60 de colegi pentru care sportul, mișcarea și un stil de viață sănătos sunt deja elemente esențiale.” a declarat Elena Apostol, Head of Communication Renault.Participanții vor avea posibilitatea să utilizeze serviciul Velo Service powered by Renault, un serviciu de suport tehnic, disponibil de la momentul preluării kit-ului de concurs până la start și pe tot parcursul cursei.Renault are pregătită o echipa de profesioniști care vor asigura asistență gratuită celor care au nevoie de o ultimă verificare sau care întâmpină diverse probleme pe traseu (verificare presiune în roți, verificare amortizoare, reglaj furcă, frâne, schimbătoare și înlocuire roți în caz de pană). Velo Service are și o componentă mobilă, sub forma a 4 vehicule de asistență – Renault Kadjar și Renault Captur, echipate corespunzător, care se vor deplasa pe întregul traseu și vor ajuta concurenții să rezolve rapid orice problemă de ordin tehnic. De asemenea, Renault oferă celui mai rapid concurent, pe o porțiune de traseu identificată de organizatori, premiul RS Sprint. Această zonă este pe malul lacului, în spatele Palatului Ghica și are o lungime de 1.000 de metri, fiind marcată corespunzător cu Start/ Finish Segment RS.