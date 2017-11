BMW-ul unui fotbalist celebru, scos la vânzare. "Mi se pare un preţ suspect de mic!"

BMW-ul unui fotbalist celebru, scos la vânzare. "Mi se pare un preț suspect de mic!"

Un constănțean aflat în căutarea unui autoturism de vânzare este pe punctul de a achiziționa un BMW care, după cum spune cel ce dorește să intermedieze tranzacția, a aparținut unui fotbalist celebru.„Vreau să cumpăr o mașină germană, nu am un buget prea mare, așa că am consultat un site de specialitate, apoi un intermediar, care se ocupă cu adus mașini din Germania. Am găsit un BMW care mi-a plăcut mult, mai ales că nu este nici prea scump, iar vânzătorul spune că unul dintre foștii proprietari este un fost fotbalist cunoscut, Alan Sutter, un elvețian care a jucat în anii 90 în Bundesliga, la Nurnberg”, este mesajul transmis pe adresa redacției de Ștefan L., care îi roagă pe cititori să îl sfătuiască dacă să cumpere mașina sau să oprească orice demers.BMW-ul cu pricina este producție 1994, motor pe benzină, de 1.600 cm cubi, rulaj 196.000 de kilometri. Este în stare de funcționare, nu are însă verificare tehnică, iar prețul este de 1.000 de euro.XXXPersonal, prețul mi se pare chiar mare pentru o mașină de 23 de ani. Probabil că include și cheltuielile de transport până în România. Faptul că a avut acum mai bine de două decenii un șofer celebru nu cred că ar trebui să influențeze prețul. Dar, gusturile nu se discută…