"Am cumpărat un ARO 240. Unde îl pot recarosa? Să schimb motorul cu unul de Braşov?"

"Am cumpărat un ARO 240. Unde îl pot recarosa? Să schimb motorul cu unul de Brașov?"

Am primit, pe adresa redacției, un mesaj din partea unui constănțean fericit. Spun fericit pentru că omul, pasionat de motoare, a făcut o investiție într-un automobil de teren ARO, pe care dorește să-l facă „boboc”.Redăm, în rândurile următoare, scrisoarea lui Emil, care, cu această ocazie, solicită păreri și sfaturi din partea celor care au avut sau au astfel de mașini.„Am cumpărat, recent, un ARO 240, an de fabricație 1982, cu prelată, două locuri în față și băncuțe laterale în spate. Are motor de Câmpulung, este funcțional, acte la zi. Nu am dat mult pe el, 1.500 de lei, dar sunt convins că voi mai avea investiții de făcut.În primul rând, vreau să îl recarosez. Apoi, am auzit că motoarele de Câmpulung sunt mai problematice, că ar porni mai greu, și mi s-a sugerat să îl înlocuiesc cu unul de Brașov.La capitolul tăblărie și bucșărie nu stă rău, nu troncăne, însă cred că trebuie umblat pe la direcție, volanul merge foarte greu.Așadar, dacă știți unde poate fi recarosat, care e procedura de schimbare a motorului și ce aș mai putea face pentru a fi condus mai ușor, vă aștept cu sfaturile dumneavoastră”.ARO 24 a fost o gamă de vehicule de teren fabricate începând cu anul 1972 de către Întreprinderea de Automobile ARO.Primul model, denumit oficial ARO 240, a intrat în producție după o perioadă de 6 ani de proiectări. Prima apariție a noului model a avut loc la Expoziția Realizărilor Economiei Naționale, în 1969, la București.Producția aceste serii de vehicule de teren a fost sistată în anul 2006.