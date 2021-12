Rețete pentru sărbători preparate mai ușor cu o oală sub presiune Tefal

Sărbătorile sunt așteptate cu nerăbdare de toată lumea, mic și mare. Fiecare se bucură în felul lui, cadourile sunt la mare căutare, bradul este centrul atenției copiilor ce îl așteaptă pe Moș Crăciun și în toate casele se fac liste de cumpărărturi și de rețete pentru serile speciale. Pentru că timpul este limitat, probabil că multe persoane se gândesc să apeleze la semipreparate sau chiar meniuri gata făcute, dar, trebuie să recunoști, că ai o mare satisfacție dacă măcar câteva dintre bunătăți sunt pregătite în casă.Dacă timpul este o problemă pentru tine, pentru că altfel te-ai bucura să faci căteva mâncăruri cu mâna ta, poți avea o oală cu presiune Tefal ca ajutor. Este cea care scurtează mult timpul de gătire și păstrează gustul și nutrienții ingredientelor. Iată câteva rețete tradiționale pe care le poți savura de sărbători, gătite în casă de tine și familia ta.Salata de beuf, iubită de toată lumea, se gătește simplu și o poți adapta gustului tău. Ingredientele pot varia, dar orientativ ai nevoie de:- 1 kg cartofi- 300g morcovi- 300g albitură (pătrunjel,păstârnac, țelină)- 300g carne (pui, vită, porc)- 300-400g murături (gogonele, castraveți, gogoșari)- Muștar- Maioneză- Sare, piperToate zarzavaturile curățate se pun la fiert împreună cu carnea în oala sub presiune Tefal, care v-a scurta mult timpul de firbere. Când sunt gata și s-au răcit se toacă la mărimea dorită și se amestecă, într-un vas încăpător, cu acriturile tocate, sare, piper, muștar și maioneză, după preferințe. Se așează pe platou și se decorează după imaginație.Ciorbă de ciocănele. Una dintre rețetele tradiționale de Crăciun ce are nevoie de următoarele ingrediente:- 1kg picioare de porc- 1 ceapă- 1 morcov mai mare- 1 bucată rădăcină țelină (nu prea mare)- 1 pătrunjel rădăcină- Sare, câteva boabe piper, oțet- 1 căpățănă usturoi- 4 gălbenușuri- 200g smântână grasăPrepararea se face simplu și rapid într-o oală sub presiune Tefal în care se pun în apă rece picioarele curățate bine și tăiate în două, zarzavaturile curățate, spălate și tăiate bucăți mari, o linguriță de sare și câteva boabe de piper. După ce se ridică spuma, aceasta se curăță și se pune capacul oalei, care se închide ermetic. Se fierbe timp de 40-50 minute, după care se depresurizeazză oala și se verifică dacă picioarele sunt suficient de fierte (trebuie să se desfacă ușor în bucăți). Alege oasele mai mari și îndepărtează-le din zeamă și taie în bucăți mai mici carnea. Separat amestecă gălbenușurile cu smântâna și 2-3 linguri oțet într-un castron. Ia cu polonicul zeamă din oală și adaugă ușor peste compoziție, amestecând continuu, să nu se taie. După ce s-a subțiat suficient (ai umplut castronul), toarnă în oală amestecând zeama. Se servește cu usturoi pisat, sare și oțet după gust și ardei iute, după plac.Sarmale în foi de varză murată. Mâncarea ce nu lipsește de pe mesele românilor, gustoasă și destul de ușor de preparat, dacă ai curaj și o oală sub presiune Tefal. Ingrediente:- 500g carne de porc mai grasă- 200-300g afumătură- 1 ceapă- 50 g orez rotund- 500ml suc de roșii gros- Sare, piper, boia dulce- Pătrunjel și mărar frunze, cimbru- 2 verze murateCarnea și ceapa le toci la mărimea preferată, orezul îl speli și le pui pe toate într-un vas mare cu sare, piper, boia și verdeața tocată. Se amestecă bine compoziția, adăugând un strop de apă, dacă e prea densă. Cât se odihnește și își trage aromele, alege frunzele le varză și le porționezi. Formează sarmale, pe care le așezi lejer în oala ce are un rând de varză tocată pe fund, și pune printre ele felii de afumătură și cimbru. Acoperă cu sucul de roșii și apă caldă până ce depășește 2-3 cm. Fierbe în oala sub presiune Tefal timp de 25-30 minute. Se servesc cu mămăliguță și ardei iute.