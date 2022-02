Filiala britanică a Fundației Mondiale a Naturii și-a lansat propria colecție de NFT-uri

cel mai scump NFT din colecția CryptoPunks a fost vândut cu 11.7 milioane de dolari și că numeroase vedete din lumea sportului, printre care se numără și Neymar, Serena Williams și Stephen Curry dețin NFT-uri din colecția BAYC, iar mulți dintre aceștia le folosesc ca poză de profil pe Twitter;

antreprenorul de succes Gary Vee a anunțat că va deschide un restaurant în New York, unde intrarea se va poate face numai pe bază de NFT;

Gigantul de plăți VISA a anunțat în vara anului 2021 că a achiziționat un NFT din colecția CryptoPunks în schimbul sumei de 150.000 de dolari;

DJ Justin Blau, cunoscut sub numele de 3LAU și-a vândut cele 33 de piese din albumul său Ultraviolet, lansat în 2017, sub formă de NFT, reușind să obțină 11,7 milioane de dolari la finalul licitației care s-a întins pe durata a 3 zile.





Una peste alta, oricine deține un card bancar poate să-și cumpere un activ digital, indiferent că este vorba despre o imagine, o piesă sau un personaj dintr-un joc video. În România, această activitate a început să fie reglementată, astfel încât ANAF a publicat un ghid pentru impozitarea veniturilor provenite din vânzarea de NFT-uri. În linii mari, impozitul este de 10% din profitul realizat pentru o astfel de tranzacție.



Istoria blockchain ne-a arătat că, în unele cazuri, susținerea proiectelor blockchain poate aduce mari beneficii, dar nimic nu este garantat. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece această abordare este destul de comună. Gândiți-vă la acei oameni care se distrează jucând table cu un prieten sau bucurându-se de cele 37 de numere care alcătuiesc roata de ruletă. La urma urmei, cui nu-i place ideea de a se bucura de un pic de divertisment?

Fundația Mondială a Naturii (WWF) din Marea Britanie a lansat proiectul NFA (animal non-fungibil) pentru a strânge fonduri pentru eforturile de conservare a zece specii pe cale de dispariție. Este vorba despre vaquita, tigrul siberian, marsuinul baltic, gorila Cross River, ibisul uriaș, panda mare, gorila de munte, leopardul persan, iepurele de râu și saola.Numărul elementelor din colecția celor de la WWF UK pentru fiecare specie este limitat la numărul de exemplare rămase în sălbăticie, iar fondurile obținute din vânzări vor fi alocate pentru protejarea animalelor aferente.Colecția este publicată în blockchain-ul Polygon, a cărui tehnologie folosește o metodă de validare a tranzacțiilor care necesită un consum extrem de redus de energie, în comparație cu Bitcoin sau Ethereum. Până în acest moment, proiectul NFA a strâns peste 250.000 de euro.NFA este un termen provenit de la abrevierea NFT (jetoane non-fungibile). Deși se află pe Blockchain, la fel ca și criptomonedele, NFT-urile nu reprezintă valori interschimbabile, ci sunt active digitale unice. Cu alte cuvinte, un Bitcoin este egal cu un alt Bitcoin, însă un NFT este întotdeauna unic și nu are nici un echivalent în ecosistemul digital din care face parte.NFT-urile au apărut în anul 2017, însă au început să capete notorietatea abia în vara anului 2021. De atunci, piața de jetoane non-fungibile a crescut exponențial. Cel mai scump NFT este Everydays: the First 5000 Days , care reprezintă un colaj de 5000 de imagini realizate de către Mike Winkelmann între 1 mai 2007 și 21 februarie 2021. Colajul a fost vândut la licitație în schimbul sumei de 69 de milioane de dolari.CryptoPunks, Board Apes Yacht Club, Doodles sau World of Women sunt câteva dintre cele mai populare NFT-uri din lume. Fiecare dintre acestea includ câte 10.000 de elemente unice, iar membrii acestor comunități au parte de diverse avantaje, de la posibilitatea de a participa la anumite evenimente sau petreceri exclusiviste și până la primirea unor contribuții financiare active (provenite din revânzarea NFT-urilor) sau pasive (drepturi de autor pentru vânzarea unor produse care folosesc imagini din colecție).Pentru a vă face o idee despre impactul pe care îl are acest fenomen, trebuie să aveți în vedere că:Fenomenul NFT a venit brusc la modă, iar piețele globale nu au ajuns încă la maturitate. Există o categorie de persoane care cumpără NFT-uri cu o singură intenție și anume aceea de a-și rotunji veniturile, la fel cum se întâmplă și în cazul obiectelor de colecție tradiționale, din offline.