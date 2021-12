Cum te ajută un termostat inteligent să ai căldura în casă şi să şi economiseşti

Locuinţele smart sunt definite de automatizare şi de integrarea unor dispozitive inteligente care să uşureze sarcinile de zi cu zi şi care să ofere un plus de control şi siguranţă. În interiorul unei case smart se găsesc o mulţime de astfel de dispozitive, care pot fi utilizate inclusiv la distanţă şi care devin din ce în ce mai complexe de la an la an.Cu alte cuvinte, cu ajutorul telefonului, tabletei sau chiar vocii, unele sarcini precum aprinderea luminilor, pornirea muzicii, oprirea aparatului de cafea, controlul temperaturii din încăpere şi multe alte acţiuni sunt simplificate şi automatizate. Unul dintre cele mai noi dispozitive smart, care înglobează funcţii valoroase inclusiv pentru buget, este termostatul inteligent.Ce este un termostat inteligent şi de ce este necesar pentru case smart?Într-o casă smart, termostatul obişnuit a fost deja înlocuit de cel smart. Termostatul este un dispozitiv indispensabil pentru a controla sistemul de încălzire, mai precis pentru a avea control permanent asupra temperaturii din locuinţa. Diferenţa principală dintre un termostat clasic şi un termostat centrala obişnuit o reprezintă nivelul de control.Un termostat inteligent poate fi controlat de la distanţă, datorită conectivităţii la smartphone sau tableta. Acest avantaj este important pentru cei care nu petrec foarte mult timp acasă şi care vor să găsească o temperatură optimă atunci când se întorc şi totodată constituie motivul principal pentru care un astfel de termostat devine nelipsit dintr-o casă inteligentă.Cum eficientizează termostatul inteligent consumul de energie?Pe lângă controlul la distanţă, un alt aspect important care trebuie menţionat despre utilizarea unui termostat inteligent este minimizarea costurilor pentru energie. Din acest motiv, aceste tipuri de termostate câştiga teren în faţa celor clasice şi sunt integrate în tot mai multe case, chiar şi în locuinţe care nu se încadrează în tiparele unei locuinţe smart, dar în care se doreşte optimizarea costurilor şi reducerea cheltuielilor lunare.Un termostat inteligent este cu atât mai util în sezonul rece, când preţul pentru factură la energie creşte semnificativ. Acesta limitează consumul de energie şi în plus, are integrată o funcţie modernă, prin care se poate evalua consumul din casă. Eficienţa vine tocmai din faptul că termostatul oferă un control mai mare asupra temperaturii din casă. De exemplu, atunci când membrii familiei sunt plecaţi, centrală poate fi oprită şi ulterior pornită chiar înainte ca aceştia să sosească înapoi, astfel încât să găsească o temperatură potrivită, fără a mai fi nevoie ca centrală să rămână pornită toată ziua.De asemenea, consumul de energie este redus şi prin prisma faptului că se poate programa o oră la care să pornească centrală. Dacă nimeni nu este acasă pe durata întregii zile, căldura poate fi programată să pornească la o anumită oră. Este posibil ca această funcţie să fie disponibilă şi pe unele termostate clasice, însă dacă apar modificări sau intervin evenimente neprevăzute, acestea nu pot să fie controlate la distanţă, aşa cum se întâmplă în cazul termostatelor smart.Potrivit experţilor in automatizarea casei , un termostat inteligent este un dispozitiv care nu trebuie să lipsească dintr-o casă smart. Acesta vizează nu numai confortul, ci contribuie şi la eficientizarea consumului de energie. Alături de termostat, alte dispozitive moderne care se găsesc într-o casă inteligentă sunt prizele, camerele de supraveghere, becurile smart şi alte produse inteligente care să automatizeze şi eficientizeze anumite acţiuni.