Zuzana Caputova, prima femeie preşedinte în Slovacia

Zuzana Caputova, prima femeie președinte în Slovacia







Militanta anticorupție a obținut 58,38% din voturi, conform rezultatelor din 99,84% de birouri electorale, scrie news.ro. Rivalul ei, Maros Sefcovic, comisar european susținut de actuala putere, a fost creditat de 41,61% din voturi.



Imediat după publicarea primelor rezultate, Caputova a lansat un apel slovacilor pentru a se uni.







"Să căutăm ceea ce ne unește, să punem cooperarea mai presus de interesele personale", a spus ea în fața presei.



"Pentru mine, această alegere a dovedit că putem câștiga fără a ne ataca adversarii și cred că această tendință se va confirma la alegerile pentru Parlamentul european și la legislativele slovace de anul viitor", a declarat viitoarea președintă.



Rezultatul său, a spus ea președinta, arată "că este posibil să nu cedezi populismului" și "să câștigi încrederea oamenilor fără să recurgi la un vocabular agresiv și la atacuri persoanale".



Rivalul ei și-a recunoscut înfrângerea. "Tocmai am vorbit cu doamna Caputova și am felicitat-o pentru victorie. I-am trimis un buchet de flori pentru că prima femeie președinte a Slovaciei merită un buchet de flori", a declarat Sefcovic.



Pentru președintele în exercițiu Andrej Kiska "mai multe țări ne invidiază că am ales un președinte care simbolizează valorile precum decența".

Avocata liberală Zuzana Caputova va deveni prima prima femeie șef de stat în Slovacia, potrivit rezultatelor parțiale aproape complete din turul al doilea al alegerilor publicate sâmbătă seară de Oficiul de statisitici, informează AFP.