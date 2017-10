Zona Metropolitană Constanţa, un proiect care bate pasul pe loc

Zona Metropolitană Constanța, un proiect care bate pasul pe loc

De un an și jumătate, suntem, oficial, locuitorii primei metropole din România. În februarie 2007, la Cazinou, președintele Consiliului Județean și reprezentanții a 14 unități administrativ teritoriale limitrofe municipiului Constanța au semnat actul de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța“. Perspectivele erau mai mult decât roze la acea dată: proiecte europene, investitori străini și dezvoltarea unitară a localităților implicate. Tot ce s-a reușit până acum și este și vizibil este amplasarea plăcuțelor de delimitare a Zonei Metropolitane Constanța. Ideea constituirii unei Zone Metropolitane în jurul municipiului Constanța a prins contur în 2006. Ea a fost consfințită sub semnătură în februarie anul trecut, când cel care a nășit ideea, viceprimarul Nicolae Nemirschi, a și fost desemnat președintele noii structuri asociative pentru doi ani. Localitățile membre ale asociației sunt Constanța, Năvodari, Eforie, Ovidiu, Basarabi, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, Agigea, Corbu și Poarta Albă, cel de-al 15-lea partener fiind, bineînțeles, Consiliul Județean Constanța. Scopul creării acestei asociații a fost acela de a accesa mult mai ușor fondurile europene și de a contribui la dezvoltarea unitară a localităților implicate. Iar una dintre problemele ridicate de către majoritatea primarilor, la constituirea asociației, a fost necesitatea stopării construcțiilor haotice și abuzive care se ridică de ani buni în număr tot mai mare pe terenurile dintre localități. Autoritățile constănțene mai vedeau în 2007 în Zona Metropolitană Constanța și o oportunitate de atragere a investitorilor străini. Cel mai încrezător în reușita acestui proiect era însuși Nicolae Nemirschi: „În mod oficial, sunteți locuitorii unei metropole. În mod real, sper să ne întâlnim la aniversarea unui an a metropolei, moment în care să spunem ce am făcut în acest timp. Și nu neapărat pentru municipiul Constanța, cât pentru localitățile limitrofe”, a declarat viceprimarul Constanței la data semnării actului de constituire a asociației. Din păcate a trecut un an și jumătate, Nemirschi nu numai că nu ne-a mai informat în legătură cu ce s-a realizat până acum în acest sens, dar este și foarte greu de contactat, iar din viața de zi cu zi putem trage concluzia că activitățile derulate sub egida acestei structuri asociative bat pasul pe loc. Singurul lucru care s-a reușit până acum și este vizibil constă în amplasarea plăcuțelor de delimitare a Zonei Metropolitane. În rest, potrivit primarilor care au mai participat la întâlnirile convocate de Nicolae Nemirschi, s-au lansat numai propuneri. De altfel, încă de la constituire, primarilor li s-a solicitat o ierarhizare a priorităților, astfel încât să fie corelate la nivelul întregii zone și să se poată trece la aplicarea unor proiecte pe domeniile vizate. Totul a rămas însă la stadiul de propuneri, iar faimoasele proiecte întârzie să demareze. Transport metropolitan Una dintre aceste propuneri lansate la ultimele ședințe și amintită de mai mulți primari este introducerea unui serviciu de transport în co-mun exclusiv la nivelul Zonei Metro-politane. O idee, de altfel, agreată și susținută de toți cei 14 edili. În acest sens, potrivit unor surse din cadrul Asociației Zonei Metropolitane, se studiază în prezent posibilitatea înființării unei societăți de transport în comun, care să deservească cele 14 unități administrative și a cărei activitate să fie într-o oarecare măsură subvenționată și prin intermediul structurii nou constituite. O altă propunere vizează stabilirea unei colaborări mai strânse între poliția comunitară din cele 14 localități și o corelare a activității polițiștilor comunitari la nivelul întregii zone. Să ne cunoaștem… Mâine, la sediul Zonei Metropolitane de pe Bd. 1 Mai, viceprimarul Nicolae Nemirschi i-a invitat pe primarii celor 14 localități la o primă întâlnire de după alegerile locale. Scopul declarat se pare că este acela de a-i cunoaște pe noii primari, de a le prezenta proiectul Zonei Metropolitane și de a-i pune la curent cu ce s-a realizat până acum în cadrul acestei structuri. Cu această ocazie, poate că Nemirschi va binevoi să informeze oficial și presa, dar și pe cetățenii primei metropole din țară, în ce stadiu se mai găsește mărețul proiect, lăudabil, de altfel, la un moment dat.