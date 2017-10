Zona euro ar putea depăşi criza în următorii trei ani

Zona euro ar putea depăși criza în următorii trei ani

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Zona euro poate depăși criza datoriilor în următorii trei ani, apreciază Klaus Regling, șeful Mecanismului European de Stabilitate, într-un interviu pentru publicația germană „Focus“.„Deja s-au făcut progrese semnificative. Mai trebuie să treacă doi sau trei ani și deficitul bugetului statelor membre din zona euro va fi sub 3% din PIB (n.r. - Produsul Intern Brut)”, a declarat Klaus Regling, subliniind că premierul italian Mario Monti are un mare merit în stabilizarea situației din zona euro, grație reformelor derulate eficient.În același timp, germanul Regling și-a exprimat temerea că o schimbare a premierului Italiei ar putea reduce la zero toate aceste succese. La 8 decembrie, fostul premier Silvio Berlusconi a declarat că este dispus să conducă personal partidul „Poporul Libertății” (de centru-dreapta) la alegerile din 10 martie 2013, în timp ce tehnocratul Mario Monti a anunțat că se va retrage din fruntea guvernului italian. Între timp, Il Cavaliere s-a arătat dispus să se retragă, dacă Monti se va înscrie în campania pentru alegerile legislative.Pe de altă parte, Erkki Liikanen, oficial al Băncii Centrale Europene (BCE), evidențiază deteriorarea situației economice din Uniunea Europeană. „Nu este vorba doar despre țările îndatorate din sudul Europei, ci despre întreaga zonă euro”, explică Liikanen, într-un interviu acordat ziarului german „Die Welt am Sonntag”.La 6 decembrie, BCE a prognozat că, anul viitor, zona euro se va confrunta cu rece-siunea. Se așteaptă ca PIB-ul uniunii monetare să scadă cu 0,3-0,9%.v v vPolonia ar putea să adopte moneda unică europeană, euro, la 1 ianuarie 2016, a declarat consilierul prezidențial Roman Kuzniar, potrivit Gazeta.pl.„Cu cât mai târziu o vom face, cu atât mai greu vom reuși în acest demers, pentru că la acel moment zona euro se va fi dezvoltat. Peste cinci, șase sau șapte ani, vor apărea noi criterii și modalități, care vor trebui ratificate, pentru a putea intra în structurile sale”, a explicat consilierul președintelui Bronislaw Komorowski.Politicienii polonezi sunt îngrijorați de faptul că autoritățile din zona euro ar putea lua măsuri drastice de combatere a crizei, mai ales după ce, la 13 decembrie, Băncii Centrale Europene (BCE) i-au fost atribuite prerogative pentru efectuarea supravegherii bancare asupra instituțiilor de credit din zona euro.Un punct de vedere similar a fost exprimat puțin mai devreme de premierul Donald Tusk. Potrivit acestuia, țara trebuie să decidă cu privire la termenul aderării la uniunea valutară în următoarele câteva luni, în caz contrar, țara se va confrunta cu riscul de a deveni una din statele de la periferia zonei euro. Cu toate acestea, el nu a făcut referire la niciun termen precis.Polonia este singurul stat membru al Uniunii Europene care a reușit să evite recesiunea în plină criză financiară globală. În mare parte, la aceasta a contribuit slăbirea semnificativă a zlotului polonez față de euro, ceea ce a crescut competitivitatea exporturilor poloneze.