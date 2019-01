Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului

Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului

Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului este marcată în fiecare an la 27 ianuarie, conform rezoluției A/RES/60/7, adoptată la 1 noiembrie 2005 de către Organizația Națiunilor Unite (ONU).Rezoluția ONU respinge orice negare a Holocaustului ca eveniment istoric, fie integral sau parțial, și felicită statele care s-au angajat în mod activ în conservarea siturilor care au servit ca lagăre de exterminare naziste, lagărele de concentrare, lagăre de muncă forțată și închisori în timpul Holocaustului.Holocaustul a fost un punct de cotitură în istorie, care a determinat lumea să spună "niciodată" și, potrivit ONU, semnificația rezoluției A/RES/60/7 are în acest sens rolul de a solicita amintirea crimelor din trecut, cu scopul de a le preveni în viitor.Rezoluția îndeamnă statele membre să dezvolte programe educaționale prin care amintirea acestei tragedii să fie transmisă generațiilor viitoare pentru a preveni apariția genocidului. Solicită, totodată, secretarului general al Organizației Națiunilor Unite să stabilească un program de informare cu tema "Holocaustul și Organizația Națiunilor Unite", precum și să instituie măsuri pentru mobilizarea societății civile privind aducerea-aminte și educația despre Holocaust, pentru a ajuta la prevenirea posibilelor acte de genocid.Rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 61/255 adoptată la 26 ianuarie 2007 condamnă, de asemenea, orice negare a Holocaustului și îndeamnă toate statele membre să respingă fără rezerve negarea Holocaustului.Cu prilejul Zilei internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului sunt organizate o seamă de manifestări și de activități la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York și la birourile ONU din întreaga lume. Tema manifestărilor organizate în acest an este "Rememorarea Holocaustului: Cereți și apărați drepturile omului". Tema marchează aniversarea a 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid.De asemenea, această temă îi încurajează pe tineri să învețe din lecțiile Holocaustului, să acționeze împotriva discriminării și să apere valorile democratice în comunitățile lor, într-un moment în care răspândirea neonazismului și a grupurilor de ură încurajează antisemitismul și alte forme de ură din întreaga lume, menționează ONU.În 2018, manifestările organizate în vederea comemorării victimelor Holocaustului s-au desfășurat sub genericul "Rememorarea Holocaustului și educația: responsabilitatea noastră comună".Tema avea în vedere evidențierea dimensiunii universale a Holocaustului și încurajarea educației privind această tragedie, astfel încât generațiile viitoare să respingă cu fermitate toate formele de rasism, violență și antisemitism