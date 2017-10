Zeci de mii de persoane protestează la Istanbul împotriva lui Erdogan

Duminică, 09 Iulie 2017

Zeci de mii de persoane s-au adunat duminică la Istanbul pentru un miting care să marcheze sfârșitul marșului pentru justițiede circa 450 de km început de liderul opoziției, Kemal Kiliçdaroglu, la 15 iunie la Ankara pentru a protesta împotriva încarcerării unui ales al formațiunii sale, transmite AFP."Nimeni să nu creadă că acest marș este ultimul", a declarat mulțimii Kemal Kiliçdaroglu, președintele Partidul Popular Republican (CHP), la capătul a 25 de zile de marș. "9 iulie este o nouă etapă (...), o nouă naștere", a afirmat el, potrivit Agerpres.Mulțimea s-a adunat pe o mare esplanadă, la malul mării, în apropiere de închisoarea Maltepe, unde este încarcerat Enis Berberoglu, deputat al CHP condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că a furnizat publicației de opoziție Cumhurriyet informații confidențiale.Kemal Kiliçdaroglu, care a participat la marș fără o insignă specială și având doar 'Justiție' drept cuvânt de ordine, a adunat o mulțime tot mai numeroasă de-a lungul deplasării sale, atrăgând opozanți ai președintelui Recep Tayyip Erdogan.Opoziția denunță o derivă autoritară a președintelui turc, în special după adoptarea prin referendum, în aprilie, a unei întăriri a puterilor sale și după epurările efectuate în urma tentativei de puci din urmă cu un an: circa 50.000 de persoane au fost arestat și peste 100.000 demise sau suspendate din funcții."Am mărșăluit deoarece ne opunem regimului unui singur om", a adăugat Kiliçdaroglu. "Am mărșăluit deoarece puterea judiciară este sub monopolul executivului", a mai spus el.