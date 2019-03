Zeci de elevi luaţi ostatici de un şofer senegalez, în autobuz, la Milano: "Nimeni nu va ieşi viu de-aici!"

Zeci de elevi luați ostatici de un șofer senegalez, în autobuz, la Milano: "Nimeni nu va ieși viu de-aici!"







Șoferul a fost reținut sub capetele de acuzare de ”luare de ostatici, masacru și incendiere”, cu circumstanțe agravante de ”terorism”. Potrivit avocatului său, bărbatul a spus, în timpul interogatoriului, că ”voia să facă un gest zgomotos pentru a atrage atenția asupra consecințelor politicii migrației”.



”Eu am pierdut trei copii pe mare”, a declarat șoferul în timpul luării de ostatici, potrivit mărturiei unui adolescent, difuzată pe site-uri ale presei italiene.



Ousseynou Sy, în vârstă de 47 de ani, italian din 2004, un șofer școlar fără trecut, ”a acționat ca un lup solitar”, fără legături cu islamismul radical, a apreciat, într-o conferință de presă șeful celului antiteroriste de la Milano Alberto Nobili.



Faptele sale erau ”premeditate” de mai multe zile. ”El voia ca întreaga lume să vorbească despre povestea sa”, a declarat el.



Bărbatul a postat pe YouTube o înregistrare video în care își explică fapta și pentru a ”spune Africa, ridică-te”, atât unor africani de la Crema, în apropiere de Milano, cât și Senegalului. Divorțat de soția sa italiană, el are doi copii adolescenți.



Cei 51 de elevi de la un colegiu din Crema călătoreau în cadrul unui eveniment sportiv, împreună cu trei însoțitori, atunci când șoferul a schimbat brusc drumul, miercuri, îndreptându-se către Aeroportul Linate. Luarea de ostatici a durat aproximativ 40 de minute.



”Nimeni nu va ieși de aici viu”, a strigat el, potrivit mărturiilor mai multor copii. ”Înarmat” cu bidoane de benzină și o brichetă, el le-a luat telefoanele mobile copiilor și le-a cerut însoțitorilor să-i lege cu cablu electric.



”Ne amenința, spunea că dacă mișcăm varsă benzină și dă foc. Spunea într-una că sunt atâtea persoane în Africa ce continuă să moară de foame și că este vina lui (Luigi) Di Maio și (Matteo) Salvini", cei doi vicepremieri italieni și cei mai puternici oameni din țară, a povestit o fată. Ea a precizat că șoferul ”se întorcea și vărsa benzină pe jos” și că a agitat ”un pistol și un cuțit”. ”Apoi carabinierii au sosit, iar noi am fost salvați”.

Poliția italiană a salvat 51 de elevi luați ostatici și amenințați într-un autobuz, în apropiere de Milano, de către șoferul lor, un italian de origine senegaleză, care a invocat soarta migranților africani morți la Marea Mediterană, după care a incendiat vehiculul. ”Este un miracol, ar fi putut să fie un carnagiu. Carabienierii au fost excepționali cum au blocat autobuzul și au scos toții copiii”, a declarat pentru presă, procurorul din Milano Francesco Greco.