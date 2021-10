Zeci de cântece ale trupei Beatles au devenit disponibile pe tik tok

The Beatles, una dintre cele mai renumite trupe rock din istorie, este în mod oficial prezentă pe platforma TikTok, iar zeci de cântece din repertoriul ei au devenit disponibile pe această reţea de socializare care se adresează în special utilizatorilor tineri, informează site-ul revistei americane Variety.Pentru prima dată, creatorii de conţinuturi distribuite pe TikTok vor putea să îşi însoţească videoclipurile cu fragmente muzicale preluate din 36 de cântece ale trupei The Beatles. Printre ele se află cele 12 piese de pe albumul "Let It Be", inclusiv single-urile "Get Back", "Across the Universe" şi cântecul care a dat titlul acelui album, alături de duetul "I've Got A Feeling", compus de John Lennon-Paul McCartney, şi "I Me Mine", ultimul cântec înregistrat de trupa The Beatles şi care a fost compus de George Harrison.Potrivit Agerpres, printre celelalte cântece ale formaţiei britanice devenite disponibile pe TikTok se află şi alte piese celebre, precum "Hey Jude", "Love Me Do", "The Long and Winding Road", "I Want To Hold Your Hand", "Something", "Eleanor Rigby", "Day Tripper" şi "Paperback Writer".Utilizatorii de pe TikTok vor putea să urmărească @TheBeatles, un cont dedicat grupului britanic. Prezenţa trupei The Beatles pe platforma TikTok coincide cu lansarea globală a ediţiei extinse şi remixate de 5 CD-uri "Let It Be", produsă de Apple Corps, Capitol şi UMe.Pe lângă faptul că a făcut posibil ca piesele trupei britanice să devină disponibile pentru utilizatorii TikTok, contul @TheBeatles promite să difuzeze în perioada următoare şi în regim de exclusivitate o serie de filmări realizate în culisele sesiunilor de înregistrare de la albumul "Let It Be", precum şi aspecte insolite despre compunerea unor piese celebre, dezvăluite prin intermediul unor interviuri cu Paul McCartney şi Ringo Starr.Paul McCartney s-a alăturat platformei TikTok în decembrie 2020 pentru a promova lansarea noului său album, "McCartney III". Ringo Starr a debutat şi el pe TikTok în iulie cu ocazia evenimentului său anual #PeaceandLove. Catalogul solo al lui George Harrison a fost distribuit pe această reţea de socializare în august, pentru a celebra printr-o ediţie aniversară împlinirea a 50 de ani de la lansarea apreciatului său album "All Things Must Pass". De asemenea, catalogul solo al lui John Lennon a fost lansat pe TikTok în octombrie 2020 pentru a marca data la care legendarul artist britanic ar fi împlinit vârsta de 80 de ani.