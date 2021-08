Zece tipuri de pantaloni care nu pot lipsi din garderoba in acest an

Pantaloni imitatie de piele, talie inalta, cu croiala larga, sunt cateva dintre tendintele dominante din acest sezon. Siluetele in ceea ce priveste pantalonii care domina in acest sezon sunt mult mai variate decat ne-am putea imagina si, toate acele modele de pe podiumuri sunt acum o baza in tinutele noastre de zi cu zi.Va prezentam aceasta selectie de tendinte, astfel incat sa puteti diferentia diferitele stiluri de pantaloni si sa va lasati sedusi de modelele care se potrivesc cel mai bine stilului dvs.Cea mai inovatoare tendinta, cea cu efect de piele, ajunge si la pantaloni. Modelele de pantaloni imitatie de piele sunt o piesa de baza, dar anul acesta mai mult ca niciodata. Daca aveti deja o pereche, in acest an, pariati pe noi nuante precum granat, verde smarald sau bej. Purtati-i cu articole de imbracaminte de baza, precum pulovere tricotate, camasi albe sau, daca sunteti in cautarea unui look mai indraznet, cu imprimeuri de leopard sau zebra. Pariati pe acest material pentru un look mereu la moda.Nuantele metalice oarecum futuriste nu mai sunt rezervate doar pentru noapte si ce modalitate mai buna de a le purta in plina zi decat in ​​format de pantaloni. Desi fashionistele indraznesc sa le amestece cu alte culori vibrante, ele functioneaza intotdeauna bine cu camasi si topuri albe sau negre.Din momentul in care i-am vazut pe podiumurile de moda, am stiut ca ne aflam in fata unei tendinte care va lua rafturile magazinelor cu asalt.In conditiile actuale, este mai mult decat usor de inteles de ce sportul si imbracamintea confortabila au revenit in prim plan. Daca acest an a fost sponsorizat de o imbracaminte oficiala, acesta este treningul. Deoarece luni de distantare au adus imbracamintea confortabila de acasa in categoria must-have. Si acum, dupa ce ne-am obisnuit, vrem sa o folosim in continuare pe strada.Un dulap fara blugi este total incomplet, blugii ofera un aspect relaxat, confortabil si elegant. Arata bine cu diverse haine si ii puteti purta cu orice ocazie.Exista o gama larga de blugi de unde puteti alege, albastri, negri, albi, rupti, cu talie inalta, drepti, largi, boyfriend. Indiferent de modelul pe care il preferati, o pereche de blugi va fi intotdeauna o piesa vestimentara pe care va puteti baza atunci cand nu stiti ce sa purtati.Cu o atmosfera usor retro, pe de o parte si eleganta aristocratica, atemporala, pe de alta parte, pantalonii de catifea asociati cu o bluza sunt perfecti pentru imbracamintea de seara. Catifelati, stralucitori, uneori baroc si senzuali din fire, pantaonii de catifea sunt solutia perfecta pentru a arata elegant in cateva minute.Cel mai probabil, va trebui sa ne luam ramas bun de la pantalonii in carouri tartan, pentru a face loc celor cu dungi. De fapt, tesatura cu dungi verticale fine a revenit la moda, iar designerii ofera versiuni in tonuri mai calde si mai naturale, precum si culori in doua tonuri, precum gri-negru sau albastru-alb.Pantalonii evazati sunt unul dintre cele mai populare modele din acest an si pe care ii vom purta in continuare si anul viitor. Adoram aceste tipuri de modele, deoarece lungesc vizual picioarele datorita designului lor.Aceste modele de pantaloni emana confort si eleganta. Sunt pantaloni largi, care sunt de obicei cu talie inalta si au o centura incorporata care imbratiseaza talia si o scoate in evidenta.Pantalonii Palazzo se caracterizeaza prin faptul ca sunt drepti si largi. Au devenit la moda in anii '70 si in fiecare sezon se reinventeaza cu texturi si imprimeuri noi.Arunca un ochi pe https://www.jojofashion.ro/ si vezi toata gama de pantaloni imitatie de piele sau alte tipuri de pantaloni acum la moda.