Zboruri anulate la New York din cauza apropierii unei noi furtuni

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Numeroase zboruri au fost anulate miercuri de la și spre New York, din cauza apropierii unei noi furtuni care urmează să lovească regiunea la amiază, la nouă zile după uraganul devastator Sandy, transmite AFP.După ce compania United a anunțat marți că își suspendă zborurile începând de la ora prânzului (17.00 GMT), American Airlines a luat o măsură similară miercuri dimineață."Din cauza vremii nefavorabile așteptate în nord-est, American Airlines și American Eagle își suspendă operațiunile miercuri, 7 noiembrie, la Philadelphia începând de la prânz, și pe toate aeroporturile new-yorkeze cu începere de la 15.00 (20.00 GMT)", se menționează într-un comunicat. Cursele vor fi reluate joi. În total 290 de zboruri au fost anulate, a precizat American Airlines.Deși primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a subliniat că noua furtună nu va fi comparabilă cu Sandy, ea provoacă îngrijorare într-o regiune unde situația este departe de a fi revenit la normal.Meteorologii prognozează că viteza vântului va fi între 40 și 55 km/h, cu intensificări de până la 80 km/h, ploi, temperaturi sub cele normale și chiar lapoviță. La New York, unde dimineață se înregistra 1 grad Celsius, iar în cursul zilei temperatura nu va depăși 5 grade, zeci de mii de persoane sunt în continuare private de electricitate și de căldură.Din motive de precauție, primarul a ordonat evacuarea a patru aziluri de bătrâni din Rockaways, zona de coastă din cartierul Queens foarte afectată de uraganul Sandy.Bloomberg a ordonat, de asemenea, închiderea parcurilor, terenurilor de joacă și a plajelor pentru 24 de ore, începând de miercuri, ora 17.00 GMT, precum și suspendarea activităților pe șantiere în același interval.