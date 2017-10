Zbigniew Brzezinski: Dacă Ucraina e zdrobită, libertatea şi securitatea României sunt ameninţate

1

Zbigniew Brzezinski: meandrele razboiului rece si sinergia realitatii

Nu cred ca Putin isi propune sa ocupe toata Ucraina, pentru ca stie ca nu o poate pastra. Eu cred ca are un program minimal si unul maximal in toata criza asta. Minimal flota rusa in Crimeea pe termen nelimitat si federalizarea Ucrainei cu estul si Crimea ca subiecti aproape independenti. Maximal -alipeste Crimea si estul la Rusia. Ieri a transmis Vestului doua semnale: a retras trupele care au executat manevre militare in Districtul militar de Vest in cazarmi-semn ca vrea negocieri directe cu Occidentul si nu cu regimul de la Kiev. A testat o racheta balistica intercontinentala, semnal transmis celor care au cerut interventie militara Occidentala, ca e dispus sa recurga la armament strategic daca NATO sau doar SUA intervin militar.