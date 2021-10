Zalando încearcă un serviciu de reparații pentru a prelungi viața hainelor și încalțamintei

Retailerul online de modă Zalando din Germania a anunţat marţi că va testa un serviciu de reparaţii pentru clienţii din Berlin şi Duesseldorf, în cadrul unui plan mai amplu destinat promovării unor practici mai sustenabile în industria de fashion, transmite Reuters.Potrivit Agerpres., Zalando a precizat că va face echipă cu start-up-ul britnic Save Your Wardrobe pentru a-i ajuta pe clienţii săi să facă programări online la companiile locale care oferă servici de reparaţii sau curăţare de haine şi încălţăminte."Mulţi clienţi aruncă hainele mult prea curând. Vrem să schimbăm acest lucru", spune Laura Coppen, responsabilă cu eforturile de promovare a reciclării şi reutilizării materialelor la Zalando.De asemenea, cel mai mare retailer online de fashion din Europa şi-a stabilit şi o ţintă privind prelungirea duratei de folosinţă, pentru cel puţin 50 de milioane de articole de fashion până în 2023, pentru a-şi motiva clienţii să îşi schimbe comportamentele de tip shop-wear-discard (cumpără-poartă-aruncă - n. r.).Zalando vrea ca un sfert din vânzările pe site-ul său, făcute de companie sau partenerii săi, să vină de la produse mai sustenabile în 2030, comparativ cu aproximativ un sfert în 2020."Jumătate din clienţii noştri au cumpărat cel puţin un obiect din gama noastră de sustenabilitate în ultimul an", a precizat Coppen.Pentru a susţine o reciclare mai mare, Zalando oferă mai multe informaţii cu privire la materialele utilizate în produsele sale precum şi numele exact al furnizorului şi energia consumată în timpul producţiei.Începând de luna septembrie a anului trecut, clienţii Zalando pot cumpăra şi vinde articole de fashion de tip second-hand via platforma sa, iar între timp gama a crescut la 200.000 de articole, a arătat Coppen. Potrivit acesteia, serviciul este acum disponibil în 13 din cele 23 de pieţe europene.