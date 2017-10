Zăcăminte de gaze: Israelul va prezenta la ONU zona sa maritimă exclusivă

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Israelul se pregătește să prezinte la ONU granița zonei sale economice exclusive în Mediterană unde se găsesc zăcăminte de gaze revendicate de Liban, a anunțat duminică ministrul israelian al afacerilor externe, Avigdor Lieberman, relatează AFP.'Vom prezenta în curând la cartierul general al ONU din New York poziția noastră privind frontiera maritimă', a declarat Avigdor Lieberman pentru postul de radio public israelian. 'Am ajuns deja la un acord în acest sens cu Ciprul. Libanul, sub presiunea Hezbollah, caută (să provoace) fricțiuni, însă noi nu vom renunța la partea care ne revine', a adăugat el. 'Dispunem de argumente foarte puternice în ceea ce privește dreptul internațional pentru a ne justifica poziția', a mai spus Avigdor Lieberman, făcând cunoscută o colaborare intensă în ultimele luni în special între ministerul său și cel al justiției. Importante zăcăminte de gaze, Tamar și Leviathan, au fost descoperite la 130 de km în largul portului Haifa (nordul Israelului) și la 1.634 de metri adâncime. Este vorba despre cele mai importante rezerve de gaz descoperite în mare în întreaga lume în ultimii zece ani.