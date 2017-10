Yahoo şi-a schimbat logo-ul

Yahoo și-a schimbat logo-ul

05 Septembrie 2013

Grupul de internet american Yahoo! Inc. a dezvăluit, miercuri seară, noul său logo, care a păstrat semnul exclamării și culoarea violet, dar are literele mai subțiri decât vechiul logo, informează AFP."Ne-am dorit un logo care să rămână apropiat de originile noastre (fantezist, violet, cu semnul exclamării), dar care să reflecte evoluția produselor noastre", a declarat directorul de marketing al Yahoo!, Kathy Savitt.Prin această rebranduire, Yahoo!, un pionier al internetului, încearcă să se reinventeze după ce a fost eclipsat de gigantul Google, proprietarul celebrului motor de căutare online, mai scrie AFP.Noul logo face parte din strategia actualului director general al companiei, Marissa Mayer, care, anul trecut, în iulie, a preluat conducerea Yahoo părăsind compania Google."Din moment ce grupul nostru a evoluat, logoul nostru - esența brandului nostru - trebuie de asemenea să evolueze", a mai spus Kathy Savitt.Pentru a stârni curiozitatea utilizatorilor săi, Yahoo! a postat timp de o lună un logo diferit în fiecare zi, înainte de a dezvălui, miercuri seară, logoul care va reprezenta de acum înainte imaginea grupului.Grupul Yahoo! Inc. încearcă să își revigoreze imaginea și să atragă mai mulți tineri, sub conducerea actualului director general al companiei, Marissa Mayer.În acest sens, Mayer a cheltuit în ultima perioadă peste 1,2 miliarde de dolari pentru a cumpăra peste 20 de start-up-uri.Yahoo! a anunțat, recent, că a cumpărat IQ Engines, o aplicație de recunoaștere a imaginilor pe care o va folosi pentru îmbunătățirea serviciului său de fotografii Flickr.De asemenea, Yahoo! a cumpărat browser-ul Rockmelt (care combină navigarea pe internet cu accesul la rețelele sociale, precum Facebook și Twitter), dar și platforma de comerț electronic Lexity. Totodată, la începutul lunii iulie, Yahoo! a anunțat că a cumpărat compania Qwiki, care dezvoltă o aplicație ce îi ajută pe deținătorii de telefoane inteligente să realizeze propriile filme cu ajutorul fotografiilor.În luna mai, Yahoo! a anunțat că va prelua Tumblr, serviciu care găzduiește 108 milioane de bloguri, pentru 1,1 miliarde de dolari, după cum a relatat la momentul respectiv Bloomberg. Tranzacția urmează să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2013, conform unui comunicat al Yahoo!Inc.Marissa Mayer a spus, la momentul respectiv, că mizează pe faptul că Tumblr va contribui la creșterea atractivității Yahoo! pe piața publicității online, pe care concurează cu Google și Facebook.