Woody Allen nu găseşte o editură care să fie dispusă să îi publice volumul de memorii

Woody Allen nu găsește o editură care să fie dispusă să îi publice volumul de memorii

După mai mulți producători de film și actori, a venit rândul editorilor americani să îl boicoteze pe cineastul Woody Allen, care nu a găsit o editură dispusă să achiziționeze proiectul volumului său de memorii, potrivit cotidianului The New York Times, citat de AFP.Cotidianul american citează directori de la patru edituri majore, care au declarat sub protecția anonimatului că unul dintre agenții cunoscutului regizor le-a propus spre publicare un manuscris al artistului.Niciunul dintre cei patru directori de editură nu a făcut o ofertă, au precizat ei pentru The New York Times. Unii dintre ei au spus că nici măcar nu au citit manuscrisul.Contactați de jurnaliștii de la AFP în legătură cu informațiile apărute în The New York Times, reprezentanții celor cinci mari edituri din Statele Unite - HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster și Penguin Random House - nu au dorit să facă declarații pe această temă.Nici agentul lui Woody Allen nu a răspuns solicitărilor AFP de a oferi un punct de vedere în această chestiune.După apariția mișcării #MeToo, Woody Allen a ajuns din nou în centrul scandalului provocat de acuzațiile de abuz sexual formulate împotriva sa de una dintre fiicele lui adoptive, Dylan, în anul 1992.Cercetările care îl vizau au fost abandonate după două anchete diferite realizate în epocă și care au durat mai multe luni.Însă Dylan Farrow, susținută de mama ei adoptivă, Mia Farrow, și de fratele ei Ronan Farrow, și-a reînnoit la începutul anului 2018 aceste acuzații, pe care Woody Allen le-a respins întotdeauna.