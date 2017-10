Wikileaks: Hillary Clinton a amenințat ca va încercui China cu sisteme de rachete

Statele Unite au amenintat sa incercuiasca China cu rachete, daca Beijingul nu face mai mult pentru a opri programul nord-coreean al rachetelor, a spus Hillary Clinton intr-un discurs privat pe care l-a sustinut in fata unor bancheri, in urma cu trei ani, potrivit unor e-mailuri accesate de hackeri apartinand candidatei democrate la fotoliul de la Casa Alba, relateaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui document atasat unui e-mail publicat de WikiLeaks, Clinton ar fi spus intr-un discurs pe care l-a sustinut pe 4 iunie 2013 in fata unior bancheri de la Goldman Sachs - adica dupa ce a plecat de la Departamentul de Stat-, ca mesajul transmis Chinei a fost "ori ii controlati, ori va trebui sa ne aparam".Reuters scrie ca i-a fost imposibil sa confirme autenticitatea acestui e-mail. Departamentul de Stat nu a facut vreun comentariu.Potrivit acestui e-mail, Hillary Clinton a spus in acel discurs ca Washingtonul nu poate sa accepte ca Phenianul sa dezvolte o racheta balistica intercontinentala capabila sa transporte un focos miniaturizat. Aceasta racheta, afima ea, ar putea sa ameninte nu doar Japonia si Coreea de Sud, ci si Hawaii si Coasta de Vest americana."Vom inconjura China cu rachete de aparare. Ne vom consolida flota in regiune", a declarat Hillary Clinton, potrivit e-mailului respectiv. "Hai, China, Ori ii controlati, ori va trebui sa ne aparam de ei", se arata in e-mail.Statele Unite au anuntat in urma cu cateva luni ca intentioneaza sa mobilizeze un sistem antiracheta Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) in Coreea de Sud, in fata amenintarii continue pe care o reprezinta rachetele Coreei de Nord.Iar actualul secretar de Stat John Kerry, care i-a succedat lui Clinton in 2013, a declarat in februarie ca singurul mod de a impiedica mobilizarea Thaad este solutionarea problemei nucleare nord-coreeana.Potrivit e-mailului difuzat de WikiLeaks, Hillary Clinton a subliniat, si in alte conferinte remunerate, ca ea il considera pe numarul unu chinez Xi Jinping "mai experimentat" decat pe predecesorul sau Hu Jintao.Ea declara, de asemenea, ca a transmis ferm Guvernului chinez ca Statele Unite au acelasi drept sa revendice o pozitie in Pacific ca China, deoarece zona a fost eliberata de catre americani in al Doilea Razboi Mondial.China are "dreptul sa se afirme", dar Statele Unite au nevoie sa o "indiguiasca cu scopul de a crea un echilibru" si a impiedica China sa domine rutele maritime si tarile de la malul Marii Chinei de Sud, ar mai fi spus candidata democrata in alegerile prezidentiale de la 8 noiembrie.