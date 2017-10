Week-endul nunţilor la „Cuget Liber”

Week-endul nunților la „Cuget Liber”

Am fost alături de ei nu numai fizic, dar și emoțional, pentru că sunt colegii noștri dragi, pentru că mâncăm o pâine împreună și pentru că ne-am dori cât mai multe evenimente fericite în viața noastră, deopotrivă. Colegul nostru Adrian Mărunțoiu, tehnoredactor la departamentul producție tipografie a tratat, la fel de discret cum este, și cel mai important eveniment din viața lui. A adus la cunoștința colegilor că Ștefania este aleasa inimii lui cu foarte puțin timp înainte de nuntă. Cât despre Cosmin Zaporojan, al nostru redactor șef adjunct, el și-a plănuit nunta cu mult timp înainte, iar pe aleasa vieții lui, Leonora, am cunoscut-o la cununia civilă, atunci când ni s-a confirmat bârfa că „Zapo umblă cu sora unei colege!”. Și am petrecut pe cinste, cu riscul chiar de a surprinde invitații cu „tehnicile” noastre… jurnalist-nonconformiste, furând mirele. Și prin intermediul cuvântului tipărit le dorim, dincolo de consacratul „Casă de piatră!”, să se bucure sănătoși unul de celălalt cât mai mult timp, așa cum s-au fericit în ziua nunții lor!