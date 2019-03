Weber: România ar trebui să fie mândră că primul procuror-şef european ar putea fi un reprezentant al ei

Candidatul PPE pentru președinția Comisiei Europene, Manfred Weber, a reafirmat sâmbătă că Popularii Europeni sprijină numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European.

„Pentru prima oară vom avea un procuror-șef european, care are ocazia de a implementa statul de drept și a lupta împotriva corupției nu numai la nivel național, dar și la nivel european. Pentru această funcție am nominalizat o persoană din România, care a fost propusă de Parlamentul European ca și candidat. Este o surpriză pentru mine că Guvernul din România nu sprijină acest candidat, nu o sprijină pe această doamnă. Eu cred că România ar trebui să fie mândră că primul procuror-șef european ar putea să fie un reprezentant al României, un cetățean român. Noi sprijinim această numire întru totul”, a precizat Manfred Weber, la Summitul liderilor locali și regionali ai Partidului Popular European, care are loc la București.