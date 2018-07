Washington Post: Donald Trump încearcă să destabilizeze Uniunea Europeană

Președintele american Donald Trump i-a sugerat omologului său francez Emmanuel Macron să iasă din Uniunea Europeană, notează Washington Post.





”De ce nu părăsiți UE?” l-a întrebat Trump pe Macron, în timpul întâlnirii pe care cei doi au avut-o în luna aprilie, la Washington.



Trump a mers chiar mai departe și a oferit Franței un acord comercial bilateral, drept stimulent pentru destrămarea UE, notează cotidianul american, care citează două surse europene.



În vreme ce Macron nu are niciun plan pentru o astfel de mișcare, iar majoritatea francezilor sunt, încă, pro-UE, demersul lui Trump are darul de a-i îngrijora pe europeni.



Trump s-a pronunțat deja în favoarea BREXIT-ului, și s-a arătat convins că ieșirea Marii Britanii din UE se va dovedi un lucru bun.



În Franța, Trump are admiratori în persoana liderei extremei-drepte Marine Le Pen, care a vorbit în trecut despre posibila ieșire de Franței din UE.