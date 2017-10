Warren Buffet salută contribuţia imigranţilor la prosperitatea americană

1

Cruciada

Inca un globalist neomarxist inputit de teapa lui Soros, sustinatorul lui Hillary Clinton. Indivizii astia ar trebui inchisi la ospiciu . Ce fel de emigranti au contribuit la ridicarea USA ? In nici-un caz nu au fost musulmani cu capetele infasurate in saci. Poate domnul miliardar sa ne dea un exemplu de tara musulmana, in care sa exista o democratie ca in europa de vest sau USA? Raspunsul pot sa-l dau eu fara sa gresesc: nu, nu exista. De aceea domnul Trump se opune hoardelor musulmane, pentru ca sa nu transforme America intr-un califat.