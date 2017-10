Vremea face ravagii în tot sud-estul Europei. Este Cod roşu În Serbia şi portocaliu în Bulgaria

Vremea face ravagii în tot sud-estul Europei. Este Cod roșu În Serbia și portocaliu în Bulgaria

În Serbia a fost emis cod roșu de precipitații, în următoarele 12 ore fiind prognozată o cantitate de 40 de l/m². Ploile vor produce inundații care vor afecta producția agricolă și vor crea probleme în trafic. În zona muntoasă precipitațiile pot fi sub formă de ninsoare.Potrivit sistemului european de alertare pentru vreme extremă, cantitatea de precipitații din această zonă ar putea pune în pericol viața oamenilor și a animalelor.În Croația, pe coasta vestică, a fost emis cod roșu de vânt puternic cu o viteză care poate ajunge la 120 km / h). Condițiile meteo în Dalmația sunt periculoasă, iar meteorologii atenționează populația să stea cât pot de mult în casă și marinarii să nu iasă pe mare cu ambarcațiuni. Pentru această zonă a fost emisă atenționare privind existența unui risc mare de producere a pagubelor materiale și de distrugere a infrastructurii costiere, scrie liberatatea.ro.De asemenea, în centrul Bulgariei, sudul Italiei și o parte din Grecia a fost emis cod portocaliu de precipitații și vânt puternic. Aici cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litrii pe metrul pătrat.Începând de miercuri, avertizările vor fi ridicate în cea mai mare parte a sud-estului Europei, rămânând doar sud-estul Bulgariei și coasta Croației sub cod portocaliu și Macedonia sub cod galben.În România, Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare tip cod galben de vânt puternic în Constanța, Tulcea și Mureș. De asemenea, pentru a doua zi la rând, cinci județe sunt vizate de un cod portocaliu, în vreme ce Bucureștiul și alte 13 județe se află sub avertizare cod galben de vânt puternic și ploi.