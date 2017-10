„Vrem tichetele cadou pentru miel şi pentru ou!”

„Vrem tichetele cadou pentru miel și pentru ou!”

Pe platoul din fața Prefecturii, ieri, timp de o oră, că atâta a fost autorizat, începând cu 11, s-au aflat circa 250 de sindicaliști, de la Poșta Română, RATC, Blocul Național Sindical, Căminul persoanelor vârstnice, Centrul Social Constanța, Sindicatul Liber al salariaților din Administrația Publică, SPA Creșe, toți uniți de aceeași „durere”: sistarea, printr-o hotărâre de Guvern, a distribuirii tichetelor cadou pentru apropiatele sărbători de Paști. Protestatarii au avut steaguri, pancarte, dar și fluiere. În cele din urmă, au fost primiți de subprefectul Adrian Nicolaescu. La început, reprezentanții deciseseră un miting pașnic, fără scandări antiguvernamentale, ca, în cele din urmă, sămânța de revoltă să nască: „Vrem tichetele-napoi, nu vă bateți joc de noi!”, „Mincinoșii!”, „Tăriceanu, nu uita, ți-ai semnat sentința ta!”, Vrem tichetele cadou, pentru miel și pentru ou!”, „Vrem dreptate și onoa-re, nu povești electorale!”, „Votu’ e în mâna mea, Tăriceanu, nu uita!”, sunt scandările ce au atras atenția tuturor trecătorilor și care s-au dorit a fi un strigăt de disperare la adresa reprezentanților în teritoriu ai Guvernului României, cel vinovat de situația la care s-a ajuns. Tichetele cadou, cu valoarea de 10, 20, 30, 40 sau 50 de lei, ar fi urmat să fie acordate de patru ori pe an, la sărbători și evenimente aniversare. „Suntem mulți, dar nu și proști!” Și pentru a demonta orice comentarii răutăcioase la adresa cadrelor didactice prezente, Ioana Purcărea, liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, a afirmat că la miting s-au aflat cadrele didactice care și-au găsit suplinitori sau cei care nu au avut ore, cărora li s-au alăturat și personalul auxiliar. „Este o rușine pentru Guvernul României pentru că această hotărâre încalcă legea 193/2006. Fapt pentru care acum ne aflăm într-o mare încurcătură, 4.000 de oameni au reușit să primească aceste tichete, o altă grupare le-a primit, le-a dat înapoi și le-a reprimit, iar 620 de oameni nu au în acest moment tichet cadou. Vrem ca această hotărâre de Guvern să fie abrogată, pentru că încalcă o lege. Rezolvarea pe care au găsit-o acum este una ideativă. Categoric această decizie are tentă politică. PNL-ul și Guvernul actual și-au semnat sentința în fața celor 43.000 de angajați în sistemul de învățământ. Suntem mulți, dar nu proști!”, a declarat Ioana Purcărea. Marina Marinescu, liderul de sindicat de la Colegiul Tehnic Ener-getic declara că luni, 7 aprilie, au primit tichetele cadou în școală, dar, a doua zi, două persoane au venit și le-au ridicat, pe motiv că nu sunt tipărite corect. „Am vorbit cu colegi de la SNCFR, Colegiul «Tomis» sau Liceul Sportiv care au intrat în posesia acestor tichete, probabil conform unei programări despre care nu știm multe”. „Am venit să ne spunem ofurile! Suntem umiliți, suntem mâhniți, suntem mânjiți cu noroi de acest Guvern care nici măcar bunul simț de a ne deschide ușa și a ne saluta nu-l are! Iar mărirea promisă este o mare minciună. Veniți să ne luați interviu după ce avem statul de plată, ca să vedem într-adevăr că s-au ținut de cuvânt. Până la negru pe alb nu credem absolut nimic!”, a spus învățătoarea Georgeta Apopie, Școala nr. 39 „Când e vorba să ne dea nouă n-au bază legală, dar când trebuie să-și ia ei nici nu mai au nevoie de legi. N-om avea noi economiști printre noi, dar prea fac ce vor din noi. Când ne dau drepturile ni le dau cu țârâita, iar când e să ne ia înapoi ne iau și cu dobândă”, a declarat un alt cadru de la Școala 39. „Noi la LPS am primit tichetele cadou, mi-am făcut cumpărăturile pentru Paști și nu dau nimic înapoi. Am auzit că se premiază că au stat trei zile la summit, că au muncit săracii, dar oamenii care au 30 de ani și n-au primit nimic”, Rodica Grigoraș, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”. „Pentru ei întotdeauna s-au găsit bani de automobile” - Constantin Popescu, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.