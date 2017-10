„Vreau să demisionez pentru că nu mă reprezintă corupţia liberală”

Primarul PNL Gheorghe Grameni dă un ultimatum conducerii partidului:

„Vreau să demisionez pentru că nu mă reprezintă corupția liberală”

Primarul liberal din Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, și-a anunțat, la finalul lui 2007, intenția de a-și înainta, împreună cu alți zece consilieri locali, demisia din structurile liberale. Grameni acuză „corupția liberală ajunsă la limite inacceptabile”, susținând în același timp faptul că, „deși cunosc situația de mai bine de trei ani, liderii PNL nu s-au agitat în niciun sens să rezolve situația”. Dragomir a dat din cap Primarul susține că, în urma articolului publicat în cotidianul „Cuget Liber”, a fost contactat telefonic de președintele liberalilor constănțeni, Gheorghe Dragomir. Grameni spune că șeful său de partid i-a promis că îl va căuta imediat după anul nou pentru a-l determina să se răzgândească în privința demisiei. „Dragomir m-a sunat, a cam dat din cap și mi-a spus că trebuie să mai am puțină răbdare, până pe 7, 8 ianuarie. Răbdare eu am avut, dar, până în acest moment, nu am mai primit niciun semn”, a declarat ieri Grameni. „Trebuie să vedem ce facem, doleanțele mele există de trei ani, e necesar să vedem măcar un gest al mai marilor PNL în direcția asta, altfel îmi este teamă că nu voi reveni asupra deciziei și că voi demisiona”. Primarul din Mihai Viteazu ne-a declarat că îl mai așteaptă pe Dragomir până astăzi pentru a discuta cu el. În cazul în care liderul liberal nu va da niciun semn, Gheorghe Grameni este hotărât să își înainteze demisia din PNL, alături de alți zece consilieri locali. „Mă judecă parcă aș fi criminal de război” Grameni susține că „mărul dis-cordiei nu constă doar în interesele pe care le au unii în legătură cu anumite suprafețe de teren. E vorba de mai mult de atât: împotriva mea există plângeri cum că aș fi vândut fără acte în regulă o pășune, existând chiar și un proces în care sunt acuzat”. Grameni nu s-a sfiit să explice pe larg motivele care alimentează, de mai bine de trei ani, conflictele din sânul partidului liberal, susținând următoarele: „Un anume Paul Cononov, Guvernator al Rezervației Deltei Dunării, care este, și el, tot liberal, face presiuni asupra mea din cauza faptului că nu i-am dat aviz pentru construirea unui foișor pe o proprietate privată”. Primarul Grameni, liberal pentru… nu se știe cât timp de acum înainte, își susține sus și tare cauza, fapt pentru care a ținut să menționeze: „Ceea ce mi se reproșează de fapt este intabularea pășunii. Eu am toate actele în regulă în ceea ce privește această proprietate. Problema însă intervine atunci când acest liberal, Guvernator al Rezervației, pentru că nu a primit aviz de con-struire a foișorului pe terenul meu, spune că acesta ar fi, chipurile, domeniu de interes național”. „De aceea”, a afirmat Grameni, „mă târăsc în proces, mă judecă de parcă aș fi criminali de război”. Totodată, primarul din Mihai Viteazu a declarat că și ministrul de Interne, Cristian David, cunoaște această situație. „Practic, eu nu mai am ce să fac, demisia din PNL se prefigurează drept unica soluție demnă, pentru că pe mine nu mă reprezintă sub nicio formă corupția totală liberală”, a declarat Grameni. Grameni vrea să candideze ca independent În ceea ce îi privește pe cei zece consilieri locali care au anunțat, la finalul lunii decembrie, că vor face același gest odată cu primarul Grameni, ei și-au menținut poziția. „Consilierii vor face ce voi decide și eu. Iar, dacă voi mai candida, voi face acest lucru ca independent”. Primarul din comuna constănțeană a precizat că nu are, deocamdată, intenția de a se înscrie în altă formațiune politică.