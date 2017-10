„Vreau ca, la învierea morţilor, să am toate organele!”

Apel la Telverde:

„Vreau ca, la învierea morților, să am toate organele!”

Dacă nu îți exprimi în timpul vieții refuzul de a acorda organe, înseamnă că ești de acord să le donezi după deces. Conceptul, copiat după modelul belgienilor și portughezilor, este pe cale de a fi aplicat și în România, după ce Comisia juridică a Camerei Deputaților a aprobat ultimele modificări la „Legea acordului prezumat”. Persoanele care nu doresc să devină automat donatori de organe post-mortem vor trebui să sune la un număr special pentru a specifica acest lucru. Proiectul a fost inițiat deoarece numărul donatorilor de organe din România este foarte mic din cauza „acordului informat” aflat în vigoare în România. Acesta presupune acordul familiei decedatului pentru prelevarea de organe. De cealaltă parte, membrii Colegiului Medicilor se tem că bolnavii ar putea fi lăsați să moară pentru a le fi prelevate organele. Potrivit legii introduse de deputații juriști, familia nu se poate opune prelevării decât dacă răposatul făcea parte dintr-un cult religios care interzice acest lucru. Doctorul Victor Zota, directorul Agenției Naționale de Transplant, a declarat referitor la acordul familiei pentru prelevare: „Dacă nu au ceva scris în acest sens, pot veni cu trei martori care să confirme. Eu pun pariu că mai mult de 10.000 de români nu vor suna la acest telverde. În Portugalia au sunat doar 7.000 de la introducerea legislației” a mai adăugat Zota. Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor și al Comisiei de Bioetică din Minis-terul Sănătății, consideră că legea aprobată de Comisia Juridică nu este etică. „În loc să încercăm să forțăm obținerea de organe, mai bine am face card de donator. Românul are un cult pentru persoana decedată, pe care nu o consideră un obiect. În plus, există pericolul ca bolnavii să fie lăsați să moară pentru a li se recolta organele”, este de părere Astărăstoae.