Voronin se dezice de promisiunea de a deschide consulate la Cahul şi Bălţi

Voronin se dezice de promisiunea de a deschide consulate la Cahul și Bălți

Ştire online publicată Luni, 27 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat, într-un interviu, că nu ar fi promis „nimic nimănui" în problema deschiderii consulatelor de la Cahul și Bălți, după ce în ianuarie afirma, în prezența președintelui Băsescu la Chișinău că acestea vor fi deschise în regim de urgență. „Nu am promis nimic nimănui. în cadrul vizitei sale la Chișinău (din ianuarie 2007 n.r) președintele român Traian Băsescu a ridicat problema consulatelor. După ce am discutat cu el, m-am angajat să o examinez. A examina problema nu înseamnă neapărat a o rezolva", a declarat președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, într-un interviu transmis vineri seara de o televiziune de la Chișinău. Declarația liderului comunist de la Chișinău se află în contradicție cu cea pe care a făcut-o la Chișinău la mijlocul lunii ianuarie a acestui an, în timpul vizitei pe care președintele Traian Băsescu a făcut-o dincolo de Prut. La acel moment, Voronin a spus: „Am hotărât ca în regim temporar, de urgență, să deschid două birouri consulare, în Bălți și Cahul, care, până la...după ce se rezovă problema, să activeze în aceste localități". În cadrul interviului difuzat vineri seara, în care a vorbit despre problema consulatelor, Voronin a folosit din nou un limbaj lipsit de diplomație la adresa României. El a declarat că „românii s-au legat cu diavolul pentru a ocupa teritoriul Republicii Moldova". „S-au legat cu Hitler, cu Stalin, cu cine vrei, doar ca să-și atingă scopul", a mai spus liderul comunist de la Chișinău.