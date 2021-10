Von der Leyen: UE a exportat mai mult de 1 miliard de doze de vaccin COVID la nivel global

Potrivit Digi24, aceasta spune că astfel a fost livrată cel puțin fiecare a doua doză produsă către 150 de țări, dintre care aproximativ 87 milioane către țări cu venituri joase și medii, prin COVAX.



„Am atins o bornă importantă în livrarea vaccinurilor Covid-19 către lume. Uniunea Europeană a exportat mai mult de 1 miliard de doze de vaccin la nivel global în ultimele 10 luni. Vaccinurile produse în UE au fost livrate către mai mult de 150 de state de pe toate continente – de la Japonia la Turcia, de la Marea Britanie la Noua Zeelandă, de la Africa de Sud la Brazilia.



Am livrat aproximativ 87 de milioane de doze către țări cu venituri joase și medii prin COVAX. În mod clar, UE este cel mai mare exportator de vaccinuri COVID-19. Întotdeauna am împărtășit vaccinurile noastre în mod echitabil cu restul lumii. Am exportat la fel de mult cât am livrat cetățenilor UE. Într-adevăr, cel puțin fiecare al doilea vaccin produs în Europa este exportat.



În paralel, UE a permis vaccinarea cetățenilor noștri. Și mai mult de 75% dintre adulții din UE sunt acum vaccinați cu schema completă. Însă am rămas deschiși lumii de la început și am continuat să exportăm, chiar atunci când vaccinurile erau puține acasă. Pentru că am știut că vom învinge COVID-19 dacă luptăm împreună. Și vom face mai mult. Împreună cu președintele Biden, țintim să avem o rată a vaccinării globală de 70% până anul viitor. Agenda SUA-UE pentru Combaterea Pandemiei Globale ne va ajuta la îndeplinirea acesteia. Uniunea Europeană își îndeplinește datoria.



Peste exporturile noastre, UE va dona în lunile următoare cel puțin 500 de milioane de doze către cele mai vulnerabile țări. Însă alte state trebuie, de asemenea, să se ridice la așteptări. Lucrez îndeaproape cu premierul Draghi și președintele Biden să adune liderii G20 la Summitul din Roma de săptămâna viitoare pentru a susține acest obiectiv ambițios: învingerea pandemiei”, a declarat Ursula von der Leyen.

