Vom avea zăpadă doar de Revelion

Șansele ca de Crăciun să ningă sunt extrem de reduse, potrivit prognozei meteo anunțate, marți, de ministrul Mediului, Attila Korodi. „Până în 23 decembrie, vremea se va menține friguroasă în toată țara, temperaturile pe timp de noapte situându-se între minus 10 și minus 4 grade C. Totuși, este puțin probabil să ningă, înregistrându-se doar ceață în zonele de câmpie”, a declarat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă. În Ajunul Crăciunul vremea se va încălzi cu aproximativ două grade C și este posibil să ningă doar în zonele de munte. Nici în Capitală nu sunt șanse de zăpadă, în zona de sud și de sud-est temperaturile fiind așteptate să crească până la plus 4 grade C în timpul zilei și între minus 5 și minus 3 în timpul nopții. „Din păcate, este puțin probabil ca românii să aibă un Crăciun cu zăpadă proaspăt căzută”, a declarat ministrul. Până la 30 decembrie, vremea se va încălzi în întreaga țară, cu temperaturi între 0 și 3 grade C, însă de Revelion va fi mai frig în aproape toate zonele țării, posibilitatea de ninsoare fiind extrem de crescută.