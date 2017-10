Pe fondul unui scandal de fraudă

Vladimir Putin l-a demis pe ministrul Apărării

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele rus Vladimir Putin l-a demis, ieri, pe ministrul Apărării, Anatoli Serdiukov, din cauza unui scandal cu fraude în valoare de mai multe milioane de euro, înlocuindu-l imediat cu unul dintre oamenii săi de încredere, fostul ministru pentru situațiile de urgență, Serghei Șoigu.„Dată fiind situația din ce în ce mai dificilă de la Ministerul Apărării, am luat decizia de a-l elibera din funcție pe ministrul Apărării, Anatoli Ser-diukov, pentru a crea condițiile necesare unei anchete obiective”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, citat de agențiile internaționale de presă.Anatoli Serdiukov, care deținea portofoliul Apărării din 2007, este înlocuit cu Serghei Șoigu, fost ministru pentru situațiile de urgență numit la începutul anului guvernator al regiunii Moscova, a precizat Putin, în prezența acestuia din urmă. Această demitere are loc în contextul în care Ministerul Apărării se află în centrul unui scandal important.La sfârșitul lui octombrie, mai multe anchete au fost deschise asupra activității unei societăți controlate de minister, Oboronservis, pentru fraudă comisă în timpul vânzării unor bunuri imobiliare, a unor terenuri și a unor acțiuni ce îi aparțin.Potrivit comitetului de anchetă rus, într-o primă fază, anumiți responsabili ai ministerului alegeau bunurile imobiliare cele mai prestigioase gestionate de societate. Investeau în acestea sume enorme de bani provenind din bugetul rus, după care le revindeau prin intermediul unor companii afiliate Oboronservis la prețuri inferioare celor de pe piață.Conform primelor informații, prejudiciul adus de vânzarea a doar opt bunuri imobiliare se ridică la trei miliarde de ruble (74 de milioane de euro), a indicat comitetul.Oboronservis, creată în 2008, printr-un decret al Kremlinului, are atribuții foarte diverse, mergând de la mentenanța unor echipamente ale armatei până la publicarea unor opere ale ministerului și organizarea aprovizionării trupelor.