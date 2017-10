Vladimir Putin îi acordă cetăţenia rusă lui Gérard Depardieu

1

marlanul ajuns bogat

Belgia a refuzat cetatenia belgiana lui J.HALIDAY care este nascut in Belgia si avand unul din parinti belgian;,deci este cam greu pt DEPARDIEU.Belgia nu da cetatenie francezilor, care o doresc, numai pt a plati mai putin impozit.Depardieu este un mare actor,mondial,dar tot atat de mare alcoolic,marlan si schimbator.Cand avea mai putini bani era de stanga,apoi a inceput sa faca investitii serioase...unde?...in Cuba!! ,fiind si bun priaten cu Castro.Chiar daca nu sunt de acord cu astfel de impozite nu uit ca in toate tarile nordice acesta(75%)este impozitul pe marile averi.Lipsa de patriotism franceza este binecunoscuta: Delon,Asnavour,Prost etc sau stabilit in Elvetia pt acelasi motiv.Iar in razboi Franta a colaborat strans cu germanii ......Oricum Depardieu nu este o referinta.Daca tot avea asta in capul lui permanent aburit,putea sa se gandeasca la un adevarat paradis fiscal,nu la banditii de la rasarit,dar cand ai doar 7 clase......