Vladimir Putin: Eu n-am zile proaste pentru că nu sunt femeie

Ştire online publicată Vineri, 09 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Vladimir Putin a mărturisit că el nu are zile proaste în calitate de președinte al Federației Ruse, iar explicația pe care a oferit-o are prea puțin de-a face cu faptul că țara pe care o conduce nu are probleme interne și nici nu este supusă presiunilor internaționale, ci cu un motiv „natural”: Liderul de la Kremlin nu are zile proaste pentru că nu este femeie, scria ieri cotidianul spaniol El Pais.Șeful statului rus a dat acest răspuns într-un interviu realizat pentru documentarul regizat de cineastul american Oliver Stone.„Eu nu sunt femeie, așa că n-am zile proaste. Nu vreau să jignesc pe nimeni: este un lucru natural. Există anumite cicluri naturale”, declară Putin în timp ce se plimbă prin Sala Tronului din Marele Palat al Kremlinului, după cum a transmis Bloomberg, care a avut acces la documentar înainte de difuzare.Nu este singura declarație polemică făcută de Putin în timpul filmărilor, remarcă El Pais. Într-un alt moment al interviului, Stone îl întreabă despre discriminarea față de homosexuali, iar Putin spune că nu există așa ceva în Rusia. Atunci, cineastul american îl pune în fața unei situații ipotetice: ar face duș alături de un homosexual la bordul unui submarin? „Mă rog, aș prefera să nu fac duș cu el. De ce să-l provoc? Știi, sunt maestru în judo”, răspunde râzând Putin, potrivit Bloomberg.Documentarul, în care Putin apare conducând mașina prin Moscova și făcând sport, a fost înregistrat în februarie și va fi difuzat săptămâna viitoare de postul american NBC News.Liderul rus a mai făcut comentarii deloc corecte politice și în alte ocazii. La începutul anului, când mai multe ziare americane au publicat informații potrivit cărora Donald Trump, care la acea vreme era candidatul republicanilor la președinția SUA, frecventa prostituate rusoaice, Putin a declarat că el unul nu crede așa ceva. „Deși (prostituatele ruse) sunt cele mai bune din lume, fără niciun dubiu”, a adăugat imediat liderul de la Kremlin.