Vladimir Putin a fost taximetrist. Noile dezvăluiri ale liderului de la Kremlin

Sfârșitul Uniunii Sovietice în 1991 a fost urmat de o perioadă de instabilitate economică severă, care i-a dus pe mulți ruși în stare de sărăcie.





Vladimir Putin, actualul președinte al Rusiei, a dezvăluit într-un documentar care va fi difuzat în curând, că uneori a făcut taximetrie pentru a-și mai rotunji veniturile, scrie The Guardian, preluând agenția Ria Novosti.





„Uneori a trebuit să câștig niște bani în plus. Adică să câștig niște bani cu mașina, ca șofer particular. Ca să fiu sincer, e neplăcut să vorbesc despre asta, dar, din păcate, așa au stat lucrurile”, a declarat Putin în documentarul „Rusia. Istorie recentă”, realizat de canalul Channel One, din care Ria Novosti a relatat câteva secvențe.





Vladimir Putin, fost agent agent KGB, care a deplâns în repetate rânduri căderea Ununii Sovietice, spune că dezintegrarea URSS acum trei decenii rămâne o tragedie pentru cei mai mulți cetățeni.





Președintele Rusiei, Vladimir Putin, dezvăluie într-un documentar care urmează să fie difuzat în curând, că a fost șofer de taxi în primii ani după destrămarea Uniunii Sovietice, pentru a face față greutăților financiare din acea epocă.