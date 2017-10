Cunoaște-ți polițistul de proximitate!

Vizitată noaptea de un bărbat mort de trei ani, călare pe bicicletă

La finele anului trecut, ziarul „Cuget Liber” a inițiat o nouă rubrică, prin care cititorii pot cunoaște mai multe aspecte legate de activitatea polițiștilor de proximitate, în ce constă munca lor, cum pot ajuta cetățenii și ce situații pot fi rezolvate de aceștia. Astfel, în fiecare joi, puteți face cunoștință, în paginile ziarului „Cuget Liber”, cu polițistul vostru de proximitate. Iar asta pentru că, săptămânal, vom prezenta câte un „proximist” și aria lui de responsabilitate. Fiecare dintre dvs. aveți polițistul dvs. de proximitate și trebuie să apelați la el ori de câte ori aveți vreo problemă. Ei sunt mediatorii situațiilor dvs. conflictuale. Certurile cu vecinul, nemulțumirile și conflictele din cadrul unei asociații de locatari, spre exemplu, situații pornite de la chestiuni, poate, minore, pot fi rezolvate amiabil dacă primiți sugestiile și sfaturile polițistului de proximitate. Trebuie doar să-l căutați și să-i solicitați sprijinul. În această săptămână, vom face cunoștință cu agentul principal Nicolae Popa, din cadrul Secției 3, care are arondată o mare parte din zona centrală a Constanței. Așadar, el se ocupă de problemele cetățenilor din zonele Casa de Cultură, ICIL, Gară, Autogară, b-dul 1 Decembrie, o parte din strada Traian, strada Poporului, Cimitirul Central. Diversitatea populației dă naștere unei multitudini de cazuri la fel de diverse. Fiecare familie din zona respectivă trebuie să știe că problemele lor conflictuale, intra sau interfamiliale, pot fi rezolvate și pe cale amiabilă. Prin urmare, le stă la dispoziție polițistul de proximitate, care are rolul de liant în stările conflictuale pe care le parcurg. Agentul principal Nicolae Popa este polițist de cinci ani și jumătate și doar din luna mai 2008 joacă rolul de „proximist”. Din punctul lui de vedere, munca sa constă într-o încercare de apropiere față de cetățean. „Ne confruntăm cu stări conflictuale pornite de la diverse motive, multe dintre ele banale” - ne-a povestit agentul principal Nicolae Popa. Multe conflicte apar între vecini; chiar și pentru câțiva de centimetri de pământ unii oameni sunt capabili să facă lucruri pe care, ulterior, le-ar regreta. Pentru a se evita să se ajungă la vătămări corporale și la dosare penale, polițistul de proximitate încearcă să rezolve situația, discutând cu fiecare în parte și căutând pârghii de comunicare și, de ce nu, de împăcare între părți. În unele situații reușește, în altele nu. Dar faptul că măcar încearcă și știe că a făcut tot ceea ce s-a putut îi dă satisfacția profesională de care are nevoie pentru a merge mai departe. Nu își schimbă buletinul pentru că nu vrea să își schimbe identitatea! Unul dintre cazurile cu care se confruntă este cel al unei femei, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care locuiește în zona Casa de Cultură. Femeia are buletinul expirat de vreo 20 de ani și refuză să îl schimbe motivând că ea „consi-deră că buletinul se eliberează o singură dată în viață și că ea nu vrea să își schimbe identitatea (!)”. Nimeni nu a reușit să o convingă să se prezinte la Poliție pentru a-i fi schimbat buletinul. Cum familie nu are - este divorțată de soț și nu are copii, iar alte rude apropiate nu prea o vizitează -, ea trăiește din mila vecinilor. Polițiștii spun că femeia ar avea probleme psihice, dar legislația în vigoare este atât de lacunară, încât ei, în prezent, nu o pot interna, fără acordul ei sau a unei rude apropiate. Se mai poate interveni doar în cazul în care ar deveni violentă, dar nu s-a întâmplat așa ceva, femeia fiind cât se poate de pașnică. Ea trăiește în lumea ei, refuzând comunicarea cu oamenii, doar polițistul de proximitate trece din când în când pe la ea, „Doamne-ferește să i se întâmple ceva. Îi duc și eu câte o pâine sau ce pot să iau, până la urmă suntem cu toții oameni” - ne-a declarat agentul principal Nicolae Popa. Este „vizitată și amenințată cu moartea” de un bărbat decedat de trei ani Un alt caz ciudat le-a fost semnalat polițiștilor de la proximitate din cadrul Secției 3 de o altă femeie, în vârstă de aproximativ 60 de ani, care a făcut mai multe reclamații împotriva unei persoane care este decedată de trei ani. Ea spune că bărbatul respectiv, pe care l-a cunoscut în urmă cu mai mulți ani, „vine cu bicicleta, bate la poartă și spune că vrea să o omoare”. Degeaba s-au documentat polițiștii de la proximitate și au încercat să o convingă pe bătrână că acel om figurează în evidențe ca fiind decedat încă de acum trei ani și că el nu ar mai putea veni la ea la poartă pentru a-i cere socoteală… „Până și poza bărbatului i-am arătat-o, ea confirmându-ne că el este omul respectiv, și tot a negat că este mort, acuzându-ne că suntem mână-n mână cu el (?!)” - spun polițiștii consternați. Relatările vecinilor, care au văzut-o pe femeie, în mai multe dăți, noaptea, alergând pe stradă cu un par, care avea legată la un capăt o seceră, le-au confirmat oamenilor legii că bătrâna ar avea ceva probleme… de comportament. „Apa este de la Dumnezeu! De ce să o plătesc?” Un alt caz, ilar pe de o parte, a fost sesizarea ce a privit un bătrân dintr-o asociație de locatari, pe numele căruia se făcuse o plângere pe motiv că nu-și plătea datoriile către asociație. Polițiștii de proximitate au mers și l-au întrebat pe om de ce refuză să își plătească datoriile, el răspunzând, seni(l)n că „apa este de la Dumnezeu, de ce aș plăti-o?!” Situația a fost rezolvată cu ajutorul unor rude care au plătit, în cele din urmă, datoriile bătrânului. v v v Alte situații, pentru care legiuitorul nu a găsit încă o cale eficientă de rezolvare, sunt cele legate de cerșetori, minori lipsiți de supraveghere ori bolnavi psihic. În cazul copiilor fugiți de acasă și care sunt găsiți la cerșit, polițiștii sancționează de cele mai multe ori părinții, cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, conform Legii 61/91. Numai că, în cele mai multe cazuri, părinții nu plătesc amenzile, iar copiii sunt găsiți tot în stradă. O altă cale de a combate acest fenomen sau o cale de constrângere nu există. Așa că, multe astfel de probleme rămân nerezolvate. Polițiștii de proximitate au de a face și cu situații, cu totul tulburătoare, din anumite familii, în care, în urma unui divorț, de exemplu, se produc adevărate drame umane și se creează grave probleme de comunicare. Polițiștii ne-au relatat de cazul unui copil de clasa a opta, fiu de medici, cu note de 9 și 10 pe linie, care, în urma divorțului părinților, a devenit un rebel și un nonconformist. El însuși, copilul, le-a declarat polițiștilor, că este „victima” divorțului dintre părinții săi. Cazul se află încă în lucru. Cetățenii care vor să afle mai multe despre activitatea polițiștilor de proximitate le pot adresa întrebări, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”, la adresa de e-mail office@cugetliber.ro sau la numărul de telefon 0241/582110 sau 0241/582100. Veți primi răspunsuri, în cadrul acestei rubrici, în cel mai scurt timp cu putință.