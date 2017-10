Vila Elena, pericol public pentru constãnþeni

1

vila Elena

Desi nu locuiesc in Constanta ci in localitatea Techirghiol Aflata la 20 de km de Constanta, trec aproape zilnic prin fata vilei Elena in drum spre scoala. Choar daca nu am varsta necesara sa detin proprietati, aspectul acestei vile, in acest caz peretii exteriori care au mai ramas in picioare, m-a inpresionat. Sunt sigura ca are o istorie tumultoasa de care ma voi documenta in continuare. Cand voi avea mijloace de venit voi fi interesata de soarta acestei cladiri si ma gandesc chiar sa o achizitionez.